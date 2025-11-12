El Bàsquet Girona és l'equip de la lliga que més ho prova de tres
L'equip de Moncho Fernández és, juntament amb el València, un dels dos únics que llança més tirs triples (35,6) que de dos punts (31,5)
El Bàsquet Girona ha fet del triple, del joc dinàmic i alegre, i de córrer, el seu estil de vida. Tant que després de sis jornades els de Moncho Fernández ja s'han convertit en l'equip de la Lliga Endesa que més tirs de tres prova en els partits (35,6 de mitjana) i és un dels dos únics, juntament amb el València, que llança més triples que no pas tirs de dos (31,5). Aquest modus operandi ha anat quedant clar jornada rere jornada i va arribar al clímax diumenge contra el Barça, amb 41 triples intentats i quinze de convertits. El València de Pedro Martínez, un tècnic a qui també li agrada aquest estil de joc, prova 33 triples de mitjana per partit i 32,8 tirs de dos. La resta d'equips proven més de dos que de tres, amb casos situats a l'altre extrem com el del Baxi Manresa (20,7) i el Granada (23,5), que són els que menys tirs triples intenten després d'aquestes primeres jornades.
L'objectiu és tenir moltes possessions i mirar de resoldre-les de pressa. Amb l'arribada de l'estadística avançada hi ha un càlcul anomenat "punts per possessió", que indica quants punts aconsegueix un equip per cada tir. Amb triples és més fàcil d'augmentar aquests punts per posessió, més que si ho fas de dos. Aquell tir clàssic de dos després de bot d'Epi o Dusko Ivanovic, o un dels últims, Pau Ribas, va a menys perquè els entrenadors el consideren de baixa eficiència i per a això l'eviten. S'ha demostrat que amb bons triplistes, tirant molts més triples, els equips són més eficients. I, és clar, per jugar a això calen especialistes, i a Girona per a això van arribar a l'estiu jugadors com Mark Hugues, Derek Needham i Otis Livingston, que acrediten, fins ara, percentatges del 41,9%, 37,1% i 35,3%, respectivament.
63 triples de 214 intents
El Girona ha provat 214 triples en sis partits i n'ha anotat 63, una mitjana de 10'5 encerts per partit. Ocupen el quart lloc del rànquing, igualats amb l'Andorra, i per darrere del València (13,2), Gran Canària (11) i Breogán (10,7). Burgos (7,3), Saragossa (7,2) i Manresa (6,8) tanquen aquesta classificació estadística. En canvi, en percentatge d'encerts, els gironins estan a la part baixa tot i ser els que més ho proven i entre els que més n'aconsegueixen. Aquí mana La Laguna Tenerife (40,1%) per davant del València, l'Andorra i el Gran Canària, i els de Moncho, amb un 29,4%, són penúltims, superant només el Burgos (26,3%). Aquí segurament els gironins estan penalitzats pels mals números de les dues primeres jornades. A Burgos el balanç de triples va ser de 5/30 i a casa contra l'UCAM, de 8/36. Tots dos partits van acabar amb derrota. Contra l'Andorra es va millorar (12/39), davant del Gran Canària, en la primera victòria, es va arribar a una eficiència del 40% (12/30) i tot i que a Màlaga es va tornar a baixar (11/38), davant del Barça l'eficàcia va tornar (15/41, 37%).
Un parell de dades més: Pedro Martínez, que és un altre dels màxims exponents d'aquest estil amb el València, quan entrenava l'Akasvayu Girona la temporada 2007/08 va firmar 7,7 triples convertits de mitjana en 20,5 intents. Era un altre bàsquet. I l'altra: el curs passat cap equip va tirar més de tres que de dos, però un, precisament el del tècnic català, va estar-hi a punt: 35,6/35,7.
És important, a l'hora de practicar aquest estil de joc, controlar el rebot i en aquest sentit el Bàsquet Girona ho fa. Són el tercer del rànquing de captures totals (39,1 de mitjana) superats per Saragossa i València, i els líders del rebot defensiu amb 28. En el rebot ofensiu el Bàsquet Girona és onzè.
