Els valors de l'Olot: Renova el lesionat Marc Fuentes
El club amplia el contracte fins al 2027 del central badaloní, lesionat de gravetat als lligaments del genoll
L'Olot ha anunciat aquest matí la renovació del contracte de Marc Fuentes. El central badaloní era un els indiscutibles per a Roger Vidal fins que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll contra el Terrassa fa quinze dies. A les portes d'entrar a la sala d'operacions i ser intervingut d'una lesió que el tindrà més de mig any de baixa, el club ha volgut ampliar-li el contracte i garantir-li estabilitat en un moment tan delicat. "Renovar és molt important, no només per la confiança que demostra el club cap a mi, sinó perquè m’ajuda a encarar amb molta més tranquil·litat aquesta lesió i recuperació. És un plus d’energia i motivació per a recuperar-me el millor possible i tornar al mateix nivell que estava", assegura el defensa als mitjans oficials del club. L'exjugador del Numància, Lleida, Penya Deportiva, Girona i Granollers subratlla el compromís del club. "S’ha portat molt bé amb mi des del primer dia i després de la lesió tothom s’ha preocupat per mi i que no em faltés de res. Sé que queda molt, però ja tinc ganes de tornar a jugar a l’Estadi i de gaudir com ho estava fent aquest any".
- El problema de la Rosalía
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- El Suprem confirma 32 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la
- Operació policial dels Mossos a les comarques gironines contra una trama d'estafes immobiliàries
- Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona