Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els valors de l'Olot: Renova el lesionat Marc Fuentes

El club amplia el contracte fins al 2027 del central badaloní, lesionat de gravetat als lligaments del genoll

Marc Fuentes va sortir en llitera del camp després de lesionar-se

Marc Fuentes va sortir en llitera del camp després de lesionar-se / UE Olot

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

L'Olot ha anunciat aquest matí la renovació del contracte de Marc Fuentes. El central badaloní era un els indiscutibles per a Roger Vidal fins que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll contra el Terrassa fa quinze dies. A les portes d'entrar a la sala d'operacions i ser intervingut d'una lesió que el tindrà més de mig any de baixa, el club ha volgut ampliar-li el contracte i garantir-li estabilitat en un moment tan delicat. "Renovar és molt important, no només per la confiança que demostra el club cap a mi, sinó perquè m’ajuda a encarar amb molta més tranquil·litat aquesta lesió i recuperació. És un plus d’energia i motivació per a recuperar-me el millor possible i tornar al mateix nivell que estava", assegura el defensa als mitjans oficials del club. L'exjugador del Numància, Lleida, Penya Deportiva, Girona i Granollers subratlla el compromís del club. "S’ha portat molt bé amb mi des del primer dia i després de la lesió tothom s’ha preocupat per mi i que no em faltés de res. Sé que queda molt, però ja tinc ganes de tornar a jugar a l’Estadi i de gaudir com ho estava fent aquest any".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents