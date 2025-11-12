Grabulosa tindrà Seni Comas de segon al Figueres
El nou cos tècnic ja treballa per preparar la visita de dissabte al camp de l'Argentona, el líder
El nou entrenador del Figueres, Jordi Grabulosa, ja ha començat a preparar el partit d’aquest cap de setmana al camp del líder, Argentona. Grabulosa estarà acompanyat al cos tècnic per Arseni Comas, segon entrenador, Joan Payán , preparador físic, Toni Marín i Xavi Picón ,entrenadors de porters, i Paco Cardosa, delegat. Dimarts van tenir la primera presa de contacte amb els jugadors a Vilatenim en una jornada que va comptar amb la presència del president Dani Sala i del responsable del primer equip, Nitus Santos.
