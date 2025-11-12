Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Grabulosa tindrà Seni Comas de segon al Figueres

El nou cos tècnic ja treballa per preparar la visita de dissabte al camp de l'Argentona, el líder

Dani Sala, Arseni Comas, Jordi Grabulosa i Nitus Santos, abans del primer entrenament del nou cos tècnic

Dani Sala, Arseni Comas, Jordi Grabulosa i Nitus Santos, abans del primer entrenament del nou cos tècnic / UE Figueres

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El nou entrenador del Figueres, Jordi Grabulosa, ja ha començat a preparar el partit d’aquest cap de setmana al camp del líder, Argentona. Grabulosa estarà acompanyat al cos tècnic per Arseni Comas, segon entrenador, Joan Payán , preparador físic, Toni Marín i Xavi Picón ,entrenadors de porters, i Paco Cardosa, delegat. Dimarts van tenir la primera presa de contacte amb els jugadors a Vilatenim en una jornada que va comptar amb la presència del president Dani Sala i del responsable del primer equip, Nitus Santos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
  2. El problema de la Rosalía
  3. Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
  4. El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
  5. Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
  6. El Suprem confirma 32 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la
  7. Operació policial dels Mossos a les comarques gironines contra una trama d'estafes immobiliàries
  8. Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona

Catalunya amplia un 30% les seves zones amb risc d'inundació: hi ha 170 quilòmetres més en risc

Catalunya amplia un 30% les seves zones amb risc d'inundació: hi ha 170 quilòmetres més en risc

Els hospitals Trueta i Santa Caterina promouen la prevenció contra fractures en persones amb fragilitat òssia

Els hospitals Trueta i Santa Caterina promouen la prevenció contra fractures en persones amb fragilitat òssia

Un estudi xifra en 281 les possibles immatriculacions de l'Església al Ripollès

Un estudi xifra en 281 les possibles immatriculacions de l'Església al Ripollès

Grabulosa tindrà Seni Comas de segon al Figueres

Grabulosa tindrà Seni Comas de segon al Figueres

Els Mossos d’Esquadra inicien un pla de proximitat a tots els municipis del Ripollès

Els Mossos d’Esquadra inicien un pla de proximitat a tots els municipis del Ripollès

La Generalitat estudia altres llocs més enllà de Girona per acollir el futur centre de baixa exigència per a indigents

La Generalitat estudia altres llocs més enllà de Girona per acollir el futur centre de baixa exigència per a indigents

La sensibilitat social del Bàsquet Girona torna a Els Joncs

La sensibilitat social del Bàsquet Girona torna a Els Joncs

Les imatges de la visita dels jugadors del Bàsquet Girona, Nikola Maric i Pepe Vildoza, als usuaris de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter.

Les imatges de la visita dels jugadors del Bàsquet Girona, Nikola Maric i Pepe Vildoza, als usuaris de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter.
Tracking Pixel Contents