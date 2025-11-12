Les finances del club
Un informe impulsat per Vilajoana apunta que el Barça és el club més endeutat de la història del futbol europeu
L’aspirant a la presidència del club blaugrana manté que la sortida de Messi no va tenir motivació econòmica.
Albert Martín
La situació econòmica del Barça és crítica i només la Masia ha evitat el col·lapse. Són les principals conclusions d’un estudi impulsat per Xavier Vilajoana i elaborat per l’economista Jordi Mercader que s’ha presentat aquest dimecres a Barcelona.
Vilajoana, exdirectiu amb Bartomeu i precandidat a la presidència del club el 2021, ha presentat a la seu de Foment l’informe ‘Radiografia econòmica del FC Barcelona (2005-2025)’, molt dur amb l’actual situació econòmica del club i que se centra en la gestió del president Joan Laporta. L’estudi afirma que el Barça és el club més endeutat de la història del futbol europeu, amb un deute total que ascendeix a 4.120 milions i que ha pujat un 293% des del 2021. Aquests números inclouen els corresponents a la reforma de l’Espai Barça (que l’informe xifra en 2.820 milions), tot i que la directiva sempre ha separat aquest deute del club. «Fins i tot sense comptabilitzar les obres de l’Espai Barça, el deute operatiu i financer ascendeix a 1.300 milions, una quantitat superior a la que Laporta va heretar», detalla l’estudi.
L’anàlisi elaborada per Mercader, economista i advocat i professor d’Estratègia, Màrqueting i Finances a la Universitat Pompeu Fabra, analitza també les cèlebres ‘palanques’ utilitzades per la directiva per augmentar els ingressos en els últims anys. L’informe apunta que 929 milions d’euros en vendes d’actius –drets televisius, Barça Studios i seients vip– s’han destinat a finançar operacions ordinàries, mentre que els ingressos amb prou feines han crescut un 0,4%. Sense aquestes operacions, «les pèrdues acumulades superarien ja els 1.000 milions, una xifra equivalent al valor total de l’actual plantilla del primer equip», ha lamentat Vilajoana. L’informe es refereix a aquestes operacions per aconseguir ingressos extraordinaris de manera gràfica: «Vendre la casa de l’avi per pagar la llum».
La Masia, taula de salvació
Una de les principals tesis de l’informe és que els jugadors procedents de la Masia han evitat el col·lapse econòmic del club. L’informe apunta que l’acadèmia formativa del Barça ha permès estalviar «centenars de milions en fitxatges» i ha generat més de 650 milions en valor de mercat. A més, i segons els càlculs presentats, des del 2006 la venda del planter ha aportat «més de 250 milions d’euros en ingressos directes».
Per aquesta raó Vilajoana, que va ser el directiu responsable de la Masia fins al final del controvertit mandat de Bartomeu, ha lamentat que la inversió en el futbol formatiu hagi caigut de 40 a 25 milions durant el mandat. «Si d’aquest desastre econòmic hem d’aprendre alguna cosa és que la Masia és el millor actiu que té el Barça; retallar recursos és un error imperdonable», ha manifestat, per fer un balanç contundent: «En un context d’endeutament històric i gestió de risc ha sigut la Masia i no la gestió financera la que ha evitat el col·lapse esportiu i econòmic del Barcelona».
Vilajoana ha aprofitat l’acte per acusar Laporta de portar a terme «pràctiques de maquillatge comptable» per donar una imatge distorsionada de l’estat de l’economia del club: «Les dades econòmiques revelen una situació molt més delicada de la que el president ha volgut admetre públicament». En aquest sentit, el també president de les associacions de promotors i constructors de Catalunya i d’Espanya afirma que l’estudi ha detectat que «més de 380 milions d’euros s’haurien incorporat als comptes sense base real, alterant la percepció sobre el deute i els resultats». «Aquestes operacions no redueixen el deute efectiu, simplement l’oculten; pretendre que els números quadren no és salvar el club, és enganyar», ha afirmat, després de recordar que el club ha canviat tres vegades en quatre anys d’auditor.
L’adeu de Messi
En una setmana marcada per la rocambolesca visita nocturna de Leo Messi a un Camp Nou encara en obres, Vilajoana ha qüestionat les raons que van portar el club a no renovar l’astre argentí l’estiu del 2021.
«L’informe deixa clar que la decisió de fer fora Leo Messi no va ser fruit d’una qüestió econòmica; els números corroboren que no va ser una decisió econòmica, sinó una excusa», ha assegurat Vilajoana, que ha comminat Laporta a dir «la veritat» sobre la qüestió.
