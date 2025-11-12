La sensibilitat social del Bàsquet Girona torna a Els Joncs
Els jugadors del Bàsquet Girona, Nikola Maric i Pepe Vildoza, visiten els usuaris de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter. Mentre s’interessaven per cada aula de les instal·lacions, han descobert la procedència de les seves tasses d’esmorzar i també han respost tota mena de qüestions sobre el seu dia a dia.
D’on provenen les tasses que fas servir cada dia per esmorzar? Nikola Maric i Pepe Vildoza ho han descobert avui durant la visita a la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter. Són els usuaris de l’entitat sense ànim de lucre que atén a persones amb discapacitat intel·lectual els encarregats de fabricar les tasses amb les quals esmorzen els jugadors del Bàsquet Girona a Fontajau -com tantes altres coses que fan- i tant el pivot bosnià com el base argentí han quedat d’allò més sorpresos quan les han vist en una de les aules de les instal·lacions. No s’ho haurien imaginat mai. «Són molt xules i estan molt ben fetes!», han coincidit els dos.
El Bàsquet Girona és el primer club professional que ha donat l’oportunitat a la Fundació Els Joncs de fer-los coses, demostrant que «socialment és molt sensible». «Les empreses normalment no es refien que el que fem ho fem bé. Per nosaltres és molt important que el Bàsquet Girona confiï en nosaltres perquè, d’aquesta manera, els usuaris veuen que els jugadors, que són els seus referents, fan servir les seves tasses i se senten valorats», ha explicat el director de Els Joncs, Carles Saló, a Maric i Vildoza. Només entrar a la zona de treball, els jugadors s'hi han trobat dues treballadores i un treballador amb els quals han compartit impressions. «No heu fet pas tota aquesta feina avui? Si l’heu fet tota avui, sou els millors treballadors del món», bromejava Maric mentre assenyalava una pila de caixes amb ampolles especials per a hospitals. «És molt difícil fer-ho sense que es trenqui», ha apuntat Vildoza assenyalant unes espelmes fetes amb ampolles de vi i remenant un trepant.
Els jugadors s'han mostrat molt propers i s'han interessat per gairebé tot en la trobada, organitzada dins del programa Mindset Program cocreat entre el Bàsquet Girona i CaixaBank, la qual els ha permès conèixer de primera mà la tasca que es duu a terme al centre, dedicat a l’atenció i la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual.
«Estic content d’haver vingut, haver conegut les instal·lacions i haver compartit una estona amb els nois, jugant i responent les seves preguntes. És molt interessant la proposta del club per apropar-nos a la gent i conèixer què fan», ha comentat Pepe Vildoza. Per la seva part, Nikola Maric ha dit que «em sembla molt bé que els nois i les noies facin coses i treballin per altres empreses. Aquí els ajuden a sentir-se millor i a ser com l’altra gent. A nosaltres, per exemple, ens han fet les tasses».
La visita a Els Joncs ha culminat a la sala polivalent, on els jugadors han respost tota mena de preguntes en una roda de premsa d’allò més preparada amb, fins i tot, alguna pregunta en anglès. Des de quant mesuren, quantes hores entrenen al dia i a la setmana, quants anys fa que juguen a bàsquet, quina dieta segueixen... No se’ls ha escapat res dels seus ídols.
«Ens veiem aviat!», els ha acomiadat un dels 162 usuaris (90 hi treballen i 72 hi van a l’escola) que hi ha al centre. Maric i Vildoza se n'han anat animant-los a assistir aquest dissabte a Fontajau en el partit contra el Coviran Granada. «M’agradaria que vingui encara més gent que en l’última victòria contra el Barça», ha sospirat el bosnià. També ho espera l’argentí: «Tant de bo puguem regalar un altre triomf a l’afició».
