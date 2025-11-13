Un Barça tenaç doblega el Leuven per mantenir-se líder
Un gol de penal, un de córner i un altre en pròpia porta donen el triomf a les blaugrana contra les belgues abans del clàssic de dissabte.
Laia Bonals
És complicat mesurar un equip com el Barça. Saber valorar al conjunt de Pere Romeu pot fer-se des de molts prismes, tots condicionants per a la conclusió final. Un és la història; d’on ve l’equip, que posa en evidència les carències d’equip actuals. Un altre pot ser la comparació amb els rivals. És aquest Barça superior a la resta d’equips? Sí. Almenys a la majoria d’aquests i a gairebé tots contra els que s’ha trobat aquest any. Però, això és suficient per al que vol aconseguir? Aquesta podria ser una altra perspectiva amb què mirar el conjunt català. Contra el Leuven van fer els deures en un partit de menys a més.
Va ser un primer temps de desgast per al Barça: intentar-ho sense poder, d’acostar-se però no prou. El Leuven es va tancar enrere, ajuntant les línies sense gairebé deixar respirar l’atac blaugrana. El va anul·lar, una vegada més. No és la primera vegada que el Barça es troba un bloc baix i no sap com resoldre’l. I aquesta part comença a preocupar. No sorprèn ja que l’equip de Pere Romeu s’encalli en situacions com aquestes, però el que sí que inquieta és que continuï sense trobar les solucions.
Les belgues sabien de la debilitat de les blaugrana i la van aprofitar. Es van fer fortes enrere i el Barça no va poder trencar aquesta barrera. Es va frustrar durant 45 minuts, tot i que sense excessiva pressa. Hi era la confiança que, quan això es dona, s’acaba traient. I a punt del descans va arribar el moment de canviar de terç quan Caroline Graham Hansen va caure dins de l’àrea quan Veefkind va rebutjar una pilota de manera defectuosa i va acabar xutant la bota de la noruega. La col·legiada no va dubtar i va assenyalar penal.
Alexia, autogol i Paredes
I Alexia va agafar la pilota. Amb mitja paradinha inclosa va avançar les blaugrana. Poc després, les 22 futbolistes van marxar del camp amb el partit totalment obert. El segon gol del Barça va arribar després d’una acció individual de Graham Hansen, que es va escorar fins a la línia de fons i va servir al segon pal a Vicky López, que va rematar al fons de la xarxa, amb un lleu toc previ de Kim Everaerts, a qui finalment es va assignar el gol.
En un mar d’ocasions poc concretes, dues accions van decantar el marcador a favor de les culers. Les belgues intentaven trobar espais i jugar a l’esquena de la defensa blaugrana, sortint una mica de la seva pròpia àrea que amb prou feines havien abandonat, però les passades no trobaven superioritats. El Barça va aprofitar els moments en què els espais es van tornar més amplis per combinar amb més comoditat. I d’allà va arribar el tercer gol d’Irene Paredes després d’un córner servit per Mapi León.
El Barça segueix líder a la Champions i canvia el xip. Dissabte rep el Reial Madrid a Montjuïc, amb un record amarg que vol superar. Sense gaire descans, no hi ha una altra opció que treballar i ser fidels a si mateixes.
