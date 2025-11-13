Fontajau tornarà a fer el ple en la vuitena edició del Catalunya Stars
L'espectacle, considerat un dels més destacats del patinatge artístic català, tindrà lloc el proper dissabte 22 de novembre
La Federació Catalana de Patinatge ha presentat oficialment, a l’Ajuntament de Girona, la vuitena edició del Catalunya Stars, una de les cites més esperades del calendari esportiu català. La competició tindrà lloc el pròxim dissabte 22 de novembre al Pavelló de Fontajau, convertint-se una vegada més en l’escenari d’un dels espectacles més destacats del patinatge artístic català.
Durant la presentació, el regidor d’Esports de Girona, Àdam Bertran, ha destacat la importància que té per a la ciutat acollir novament aquest esdeveniment: “És un autèntic plaer poder comptar, un any més, amb el suport de la Federació Catalana de Patinatge per organitzar novament una competició d’aquest nivell a Girona. Per a la ciutat és un orgull tornar a viure aquesta cita, que ja té el pavelló pràcticament ple quinze dies abans”.
Per la seva banda, el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons, posava en valor les novetats d’aquesta edició i l’interès creixent del públic: “Aquesta serà una edició especial del Catalunya Stars. Hem incorporat nous efectes escènics i visuals, amb una posada en escena innovadora i sorprenent. Sabem que el pavelló s’omplirà i, malauradament, hi haurà gent que no podrà entrar, però això també ens demostra la passió i l’enorme interès que desperta aquest esport arreu del territori”.
Finalment, la delegada territorial de la Federació a Girona, Cati Fontané, ha volgut remarcar el suport institucional i la importància de l’esdeveniment per al territori: “Vull agrair sincerament al regidor d’Esports i a l’Ajuntament de Girona el seu suport constant, així com la col·laboració de l’àrea de Cultura, que sempre ha estat al nostre costat. Per a nosaltres és un privilegi poder portar un espectacle d’aquest nivell a la ciutat, i per al públic serà tot un luxe veure de prop les actuacions dels millors patinadors i patinadores del país”.
Durant la presentació, s’ha donat a conèixer el format de la competició, que manté l’esperit d’anys anteriors, tres equips (Vermell, Groc i Blau) formats pels millors patinadors i patinadores catalans de totes les modalitats, que competiran per sumar punts i aconseguir la victòria final.
L’acte també ha servit per anunciar els clubs i patinadors classificats i els capitans i capitanes que lideraran cadascun dels equips en aquesta nova edició. Destaca la participació dels grups de xou gran del CPA Olot i el CPA Girona, que recentment s'han proclamat campió i subcampió, respectivament, del Mundial de la Xina, així com del PA Maçanet.
La venda d’entrades per al públic general començarà demà, 14 de novembre, a les 12:00h, i es preveu que el pavelló torni a omplir-se per viure una nova edició plena d’espectacle i emoció.
