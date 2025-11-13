Més d'un miler de corredors viuran la 14a edició de la CMG Girona
La cursa, que tindrà lloc aquest diumenge, va donar origen a Klassmark
Aquest diumenge, dia 16 de novembre, torna el trail amb la CMG Girona. La cursa arriba enguany a la 14a edició i hi participaran més de 1.000 corredors, que ompliran de vida els corriols de les Gavarres.
La Cursa de Muntanya de Girona (CMG) és el bressol de Klassmark. Una prova arrelada al territori que ha crescut fidel als seus valors: la sostenibilitat, la comunitat i l’amor per l’esport en plena natura. Catorze edicions després, la seva essència segueix intacta.
Girona es tornarà a convertir en el punt neuràlgic del trail català. Els corredors recorreran camins carregats d’història en un entorn privilegiat com el massís de les Gavarres. Aquesta serralada de 350 km2 entre el Baix Empordà i el Gironès, amb cims com el Puig d’Arques o Santa Pellaia, és molt més que un pulmó verd: és un espai protegit que conserva vestigis megalítics, poblaments ibèrics i el record d’un passat rural encara viu.
Quatre distàncies per a quatre maneres de viure el trail
El programa de CMG 2025 presenta quatre modalitats: Transgavarres (50 km, +1.700 m), Trail (21,5 km, +800 m), Express (13 km, +500 m) i, per primer cop, la Gravel Run (30 km, +851 m). Totes comparteixen punt d’arribada a la plaça Sant Domènec de Girona.
El cap de setmana arrencarà amb la CMG Kids, la cursa infantil que omple de somriures i primeres vegades els carrers de Girona. Sense pressions ni cronòmetres, els més petits descobriran els valors del trail: esforç, diversió, respecte i natura.
