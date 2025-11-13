Tres jugadors del Girona i el gironí Jofre Carreras a la convocatòria de Catalunya contra Palestina
Els blanc-i-vermells Àlex Moreno, Arnau i Joel Roca han entrat en la llista del seleccionador Gerard López
El seleccionador català Gerard López ha donat a conèixer aquest matí els 22 jugadors que formen la convocatòria de Catalunya per al partit contra Palestina, que es disputarà dimarts que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona (18.30 h). Tres jugadors del Girona -Àlex Moreno, Arnau i Joel Roca- i el gironí Jofre Carreras formen part de la llista de convocats en la qual l'Espanyol de Carreras és el club que més futbolistes aporta.
També destaca la presència de només un jugador del Barça, Marc Bernal, i la participació de jugadors de l'Europa,Sabadell, Nàstic i Sant Andreu de Priemra i Segona RFEF.
"Tindrem un onze inicial de Primera", ha assegurat el president de la FCF, Joan Soteras. Per la seva part, Gerard López ha comentat que "quan se'ns demana fer una llista, ho fem amb la màxima il·lusió".
