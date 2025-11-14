El Bisbal visita un dels «favorits» de Segona FEB
L’equip d’Eric Surís es presenta a la pista del Castelló reforçat per l’última victòria i amb el repte de sumar el primer triomf fora de Catalunya
Eric Surís va intentar rebaixar els ànims després de la gran victòria contra el Getafe (88-82) el cap de setmana passat. No volia el tècnic que l’equip es desviés de l’objectiu de demà davant l’Amics Castelló (19.30 h) arran de la eufòria. És per això que l’entrenador del Sol Gironès Bisbal Bàsquet va insistir en la prèvia del partit que «el repte és setmanal, del treball diari que hem de fer, independentment de si es guanya o es perd. Que això no ens despisti. Òbviament, es treballa molt millor perquè aconseguir una victòria és una injecció de moral per tothom i més encara quan és tan important com l’última al Pavelló Vell. Des de diumenge que pensem en el Castelló i des de dilluns que treballem fort per repetir una altra setmana de qualitat».
El tècnic va parlar dels canvis que va fer en l’últim encontre: «Sempre busquem treure el millor rendiment de l’equip. En aquell moment vam creure que els moviments ens podien anar bé per al partit contra el Getafe. Veurem com avancem i com plantegem els següents partits. Cada setmana és una lectura diferent del partit, de la pròpia plantilla i de la plantilla rival. També depèn de les mancances i virtuts que puguem anar tenint. A partir d’aquí, hem d’anar tocant tecles per intentar millorar-ho».
Surís també va recordar la igualtat que hi ha a Segona FEB: «Penso que serà una lliga igualada. Fins i tot, costa saber quins són els equips ara mateix que més destaquen a dalt. El Gandia estava invicte i va perdre a Mataró. El Molina semblava que seria cuer i encara posa més en valor la victòria contra l’Osca, que era un altre equip que rondava el liderat... Són mostres de la igualtat que hi ha. El Castelló és un altre exemple. Sens dubte, és un dels dos equips que a l’estiu hauríem dit que era el més potent de Segona FEB. Tenim un dels grans favorits de la categoria i, alhora, ha perdut dos partits». Sobre el proper rival, el tècnic va dir que «a camp seu hi haurà molta dificultat contra un dels grans»: «Sens dubte és un equip d’un perfil molt alt, amb un potencial súper ampli. Haurem de fer un partit molt seriós, competit els 40 minuts i que les nostres debilitats i errades es prolonguin el menys possible. Segur que serà una empresa molt difícil».
El Bisbal persegueix el repte de guanyar lluny del territori català. «És un fet històric que a Segona FEB el club encara no ha aconseguit cap victòria fora de Catalunya. Tots sabem la dificultat que té això», va comentar.
