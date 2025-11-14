Grabulosa: «N’hi haurà, però no m’espanta la pressió»
El nou entrenador del Figueres aterra amb l’objectiu de «guanyar molts partits» i s’enfoca només en el present: «el passat no serveix de res i el futur no el sabem»
El Figueres va decidir fa quinze dies fer un cop de timó amb la destitució d’Hèctor Simon per aturar una espiral de resultats negatius que ha allunyat l’equip de les posicions capdavanteres de Primera Catalana. Una dinàmica que s’havia heretat de la temporada passada quan l’equip no va poder evitar el descens de Lliga Elit. L’escollit per ocupar la banqueta és Jordi Grabulosa, excoordinador del planter del Girona i que havia estat al cos tècnic de Narcís Julià al primer equip blanc-i-vermell. Serà la primera experiència per a l’olotí que, tanmateix, s’ha llançat de caps a l’oportunitat que se li presenta. Ho fa sense cap mena de por ni de pressió malgrat el nom i la història de l’entitat on ha aterrat. «Les categories hi són i som un equip de Primera Catalana. Podem mirar el passat, però no serveix de res, i el futur, no el sabem. Només importa el present i el present és el partit contra l’Argentona», diu. En aquest sentit, Grabulosa assegura que enfocarà tots els esforços a guanyar partits i que la fressa que es pugui generar al voltant no l’afectarà. «Els que em coneixen saben que quan emprenc un repte, m’hi poso al 200%. Em capfico i m’hi obsessiono al màxim. De pressió, n’hi haurà, però jo no me’n poso gens ni m’espanta. Només m’interessa que els resultats siguin positius».
Per nom i entitat el Figueres ha d’estar cridat a lluitar per tornar a Lliga Elit. Tanmateix, això no m’amoïna Grabulosa. «He agafat l’equip amb l’objectiu de guanyar com més partits millor i fer una bona temporada», diu tot afegint que «si ens sorgeix la possibilitat de pujar, no hi renunciarem». De moment, amb dos entrenaments aquesta setmana, les sensacions són «d’allò més positives». «Cal anar pas a pas. Hem de conèixer-nos, mirar com juguem i fer-ho tan bé com puguem. La predisposició de la plantilla és molt bona, amb ganes de canviar el rumb», destaca. El primer pas serà demà al camp del líder Argentona on el Figueres intentarà fer bona la dita d’entrenador nou, victòria segura. «Tant de bo es compleixi. Serà difícil, però al final tots som de Primera Catalana», diu.
Després de perdre en la darrera jornada a Vilatenim contra el Parets (0-2) el Figueres suma deu punts amb tres victòries, un empat i quatre derrotes.
