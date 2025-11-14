Inquietut al Bàsquet Girona per Maxi Fjellerup
L'argentí segueix amb molèsties al turmell i, segons Moncho, "no veiem la llum al final del túnel"
Maxi Fjellerup tampoc estarà disponible per jugar demà amb el Básquet Girona contra el Granada (18h). Les molèsties al turmell segueixen i, el pitjor de tot, segons ha explicat avui l'entrenador Moncho Fernández, "no trobem la llum al final del túnel". L'escorta argentí, cridat a ser una de les peces fonamentals del projecte després d'haver renovat l'estiu passat fins al 2027, només ha pogut jugar un partit aquest curs, el del Gran Canària. En la pretemporada i en l'inici de lliga no estava disponible per una sobrecàrrega, i quan se'n va haver recuperat i estava preparat per tornar, en un entrenament previ al partit amb els canaris va sentir molèsties al turmell, a pesar de les quals, aquell dia va saltar a la pista. Com que les sensacions no van ser bones, es va tornar a aturar, i així continua. "El club ho està posant tot a les seves mans per resoldre el problema i que Maxi torni a l'equip més aviat que tard. És un jugador molt important, no només a la pista, sinó també al vestidor. Està tocat anímicament perquè ell voldria estar amb l'equip, però veu que el problema al turmell no es resol. És fort i segur que tirarà endavant", ha assegurat el preparador.
Fernández considera que tot i haver guanyat al Barça el Bàsquet Girona és plenament conscient de les dificultats que generarà demà el Granada. "Som professionals i sabem que a l'ACB tots els partits tenen una dificultat extrema. Ens estem preparant per enfrontar-nos a un rival que ho va fer molt bé contra el València, a qui va guanyar, i que ha fet d'altres partits bons a pesar de les derrotes", ha destacat el preparador. Ha definit el Granada com un equip "dur i experimentat, que fa moltes defenses diferents de les quals n'haurem de fer una bona lectura i controlar els seus jugadors més destacats, Bozic, Thomas, Costa..." i també els ha considerat "un bloc ben treballat, que sap a què juga i que ens exigirà molt des del punt de vista físic i mental".
També ha parlat l'entrenador del Bàsquet Girona de l'estil de joc que vol imprimir. Diumenge contra el Barça van tirar 41 triples i ja són els gironins els que més en proven de tota la lliga, i un dels dos que tira més de tres que de dos. Moncho ha dit que "és possible que continuem tirant més de tres que de dos, moltes vegades fiques els tirs que la defensa rival et dona. Penso que no és només una tendència nostra, és a tot el bàsquet actual per moltes raons. No sé com acabarem la temporada, però estic segur que sí, que continuarem tirant molts triples". Per últim, ha parlat de Sander Hollanders, a qui se li acaba el contracte temporal a final de mes. Per Fernández, que ha volgut agrair el suport de l'afició contra el Barça i espera repetir aquella atmosfera avui contra el Granada, el neerlandès "ens ajuda molt en el dia a dia i està fent una bona feina, no és fàcil arribar a l'ACB i ell hi posa tot el que té al seu abast".
