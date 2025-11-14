L'oncle de Luis Rubiales li llança ous en la presentació del seu llibre: "Pocavergonya!"
Luis Rubén, germà petit del pare de l’expresident de la RFEF, va irrompre encaputxat a l’acte al crit de "pocavergonya!" i va ser detingut per agents de la Policia Nacional
Sergio R. Viñas
Va ser, superat els segons d’ensurt inicial, el cim de l’esperpent. Luis Rubiales començava la presentació de la seva autobiografia, Matar a Rubiales, quan un home encaputxat va irrompre en l’acte. "No es preocupin, no passa res!", va afirmar l’individu als presents mentre s’acostava a l’escenari en el qual hi havia l’expresident de la RFEF i el seu editor. Tot seguit, al crit de "pocavergonya!", va començar a llançar ous a Rubiales.
Un, dos i tres ous disparats contra ell. Els dos primers no van tocar l’objectiu, però el tercer el va tocar a l’esquena mentre intentava esquivar el sorprenent atac. L’advocat granadí va reaccionar furiós i envalentit llançant-se contra l’agressor, però el van frenar alguns dels amics que l’acompanyaven a primera fila mentre els agents de seguretat de l’esdeveniment, celebrat a Madrid, es dirigien cap a l’agressor.
En aquell moment ni tan sols Rubiales s’havia adonat de la realitat, perquè tot havia passat molt ràpid, uns segons de tensió, nervis i incredulitat, i l’home anava encaputxat. Però, acabat l’acte, quan li van ensenyar les imatges de la detenció del misteriós home, ho va confirmar. "És el meu oncle de sang, es diu Luis Rubén. Un tio que és de la meva edat, una persona trasbalsada. Sempre ha sigut un home problemàtic", va explicar el condemnat expresident de la RFEF sobre l’atacant, el germà petit del seu pare.
Una família mal avinguda
És important no confondre’l amb el seu oncle Juan, que va ser cap de gabinet seu en la RFEF i va acabar denunciant, entre altres coses, la reunió-festa que va celebrar amb altres directius federatius a Salobreña, presumptament amb prostitutes o "dones de companyia", però Luis sempre ho ha negat. L’agressor és un dels nou germans del seu pare, i aquest incident reflecteix fins a quin punt està trencada aquesta família. Una altra contribució al relat a mig camí entre el surrealisme i l’esperpent espanyol que han anat dibuixant els Rubiales des de fa bastants anys.
"M’he espantat de debò. No sabia si podia portar una arma. He vist la dona embarassada d’un dels meus amics", va dir Rubiales, abans de ser conscient que l’agressor era de la seva sang, encara impactat per l’ensurt que ell i tots els assistents van viure davant l’agressió. L’home va ser detingut per la Policia Nacional per un delicte de danys, mentre que els agents de seguretat de l’esdeveniment s’afanyaven perquè la premsa no pogués parlar amb ell.
"És un radical, una persona violenta que no té prou seny. No s’atreveix a acostar-se a mi al carrer. Si l’hagués enxampat ara estaríem en una altra situació", va manifestar Luis durant l’acte, abans de saber la identitat del seu agressor, recuperada la calma per reprendre el motiu de l’acte, la presentació de la seva autobiografia, que va quedar en segon pla.
El "feminisme radical"
Un llibre de més de 500 pàgines en les quals Rubiales es presenta com "una persona noble, plena de bones intencions, capaç i honrat", "un home més valent del normal que va lluitar contra els veritables lladres i corruptes". Un relat narcisista en el qual reitera que ni ha demanat perdó ni ho farà mai a Jenni Hermoso per agredir-la sexualment i que mai en la vida hi va haver "cap ingrés il·legal". Una obra, també, per atacar el "feminisme radical" i la "filosofia woke", però també Pedro Sánchez, un "mal espanyol", un president que "va trair els seus votants" i que el va utilitzar de "cortina de fum" per pactar l’amnistia amb els independentistes catalans i aconseguir així la investidura.
