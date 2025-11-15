En Directe
Bàsquet Girona - Coviran Granada, en directe
Segueix en directe la narració del partit corresponent a la jornada 7 de la lliga ACB
24-32, Dos punts Juan Fernández.
22-30, Replica amb un triple el Granada.
22-27, El segon quart comença amb un triple de Hollanders.
19-25, El Granada aprofita una pèrdua de Vildoza.
Temps mort.
17-17, Iguala el Girona a tres minuts pel final del primer quart.
13-17, Efecte immediat. Triple de Vildoza!
10-17, Falta personal del Granada que no aprofita. Moncho fa canvis.
8-12, Molta igualtat a la pista en els primers minuts. El Girona està atent per aprofitar el rebot.
6-7, Pep Busquets ajusta el marcador.
