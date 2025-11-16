Girona vibra amb una CMG històrica
Ignasi Ferrer i Rachel Brown guanyen la Transgavarres, la prova reina
Girona ha viscut aquest matí una jornada de trail intensa, emotiva i carregada de simbolisme amb la 14a edició de la CMG Girona, l’esdeveniment que defineix l’ADN de Klassmark. La jornada ha començat a les 8 h, des de Palamós, amb la sortida de la Transgavarres. La marinada, el cel tapat i el vent rufol propi del litoral de novembre han marcat els primers quilòmetres, però no han impedit que els participants iniciessin aquesta clàssica travessa entre mar i muntanya. Ja a Girona, a mesura que el matí avançava, el cel s’ha obert i un sol radiant ha començat a escalfar la plaça Sant Domènec, just a temps per rebre la ciutat com es mereix: amb un matí vibrant que ha omplert el cor del Barri Vell d’energia i comunitat.
A les 9:30 h sortia l’Express, i a les 10 h la Trail i la nova Gravel Run. Correr a Girona sempre és especial, però finalitzar la temporada aquí, on va néixer Klassmark, és una manera única de tancar l’any.
Velocitat i emoció al cor de Girona
La distància Express, ràpida i explosiva, ha tornat a oferir un espectacle vibrant. Oriol Requena Juan s’ha endut la victòria amb 52’00”, imposant un ritme imparable pels carrers i corriols de Girona. Brian Cronin ha arribat segon amb 52’57”, i Pau Sagué ha completat el podi amb 53’20”.
En categoria femenina, la cursa s’ha decidit en qüestió de segons. Martina Pradas Enrich ha creuat la meta amb 1:03:02, només uns metres per davant d’Alluin Marine (1:03:21). Elena Adan Hidalgo ha tancat un podi de molt nivell amb 1:06:23.
Amb la plaça Sant Domènec plena, l’ambient ha estat d’aquells que fan aflorar vocacions i que fan tornar els corredors any rere any.
Una edició d’alt nivell esportiu
La distància Trail ha tornat a mostrar la seva essència: una distància exigent, d’alta intensitat i perfecta per a corredors que busquen un repte complet. Salah Eddin (En Forma Inspira) ha firmat una actuació impecable i ha guanyat amb 1:26:21, seguit de Ruben Hernández Moya (1:27:20) i Ricard Costa Puigpelat (1:29:17).
En categoria femenina, Celia Balcells (Merrell) ha confirmat les expectatives i ha dominat amb autoritat, creuant en 1:43:50. L’han seguit Anuchi Gago (1:46:02) i Natalia Lozano Solomando, tercera amb 1:48:03.
El debut d’una modalitat destinada a créixer
La Gravel Run, debutant aquest any, ha aconseguit fer-se un lloc al calendari dels seus cent participants. Amb un recorregut ràpid i fluid, ha estat una manera diferent i molt celebrada de descobrir les pistes de les Gavarres.
En homes, Víctor da Costa Mendoza ha aconseguit la victòria amb 2:06:04 després d’una cursa valenta i constant. Kevin Muller ha arribat segon (2:06:24) i Jonathan Romeo, tercer amb 2:10:25.
En categoria femenina, Aina Cusí Batlle (Merrell) ha dominat amb claredat i ha creuat la línia d’arribada amb 2:31:12. La segona posició ha estat per a Shannon Amy Kelly (2:55:30) i la tercera per a Danni Shrosbree, atleta professional de gravel que ha demostrat que també brilla quan toca córrer.
La prova reina ha tornat a oferir una epopeia esportiva
La Transgavarres i els seus 50 km que uneixen Palamós i Girona han tornat a ser un escenari d’autèntica epopeia. El recorregut s’endinsa en el cor de les Gavarres, passant per pistes forestals i boscos mediterranis carregats d’història. És una cursa que posa a prova el cos, però sobretot l’esperit.
En categoria femenina, Rachel Brown ha ofert per segon any consecutiu una gran actuació, guanyant amb 4:28:24. La segona posició ha estat per a Anna Comet, que ha lluitat fins al final per la victòria (4:29:47). Anca Cindea ha completat el podi amb 4:47:54.
En homes, la història del dia porta nom i cognoms: Ignasi Ferrer. Després d’anys lluitant per aquesta victòria, avui, finalment, s’ha pogut endur la seva Transgavarres amb un temps de 3:49:47. L’han seguit Diego Arroyo Mazorra (3:56:14) i Jacob Willems (3:56:19) en un final d’infart.
L’arribada dels participants a Girona ha estat un moment especialment emotiu, amb un públic entregat que ha convertit cada entrada a meta en un petit triomf personal.
