Les jugadores de l’Spar brillen en l’aturada FIBA
Tot i que Quevedo no va anotar davant Itàlia, Jocyte i Holm van liderar a les seves seleccions, amb 19 i 15 punts respectivament, en el duel entre Lituània i Suècia
L’Spar Girona està immers en una setmana d’aturada per compromisos internacionals després d’arribar a la primera pausa del curs en un moment esportiu molt dolç. La primera finestra FIBA de la temporada ha arribat quan l’equip de Roberto Íñiguez travessa un estat de forma excel·lent, després d’haver completat els 10 primers partits oficials (6 de lliga i 4 d’Eurolliga) amb una única derrota al balanç general. Aquest rendiment tan sòlid ha tingut recompensa en forma de convocatòries internacionals, ja que fins a tres jugadores de l’equip gironí han estat cridades pels seus respectius combinats nacionals, un reflex clar del nivell que està mostrant el conjunt gironí en aquest inici de temporada.
Les tres convocades són Laura Quevedo (Espanya) Klara Holm (Suècia) i Juste Jocyte (Lituània). L’aler madrilenya va ser una de les novetats a la selecció espanyola després que no entrés en darreres convocatòries de Miguel Méndez. El seu retorn es va donar per a disputar els dos partits del torneig internacional de la línia que enfronta a Espanya, Itàlia i França en el primer dels dos partits premundial previstos aquesta setmana. El combinat espanyol va caure abans-d’ahir davant Itàlia (61-77), vigent bronze europeu. Quevedo va disposar de 16 minuts i 28 segons a pista, però no va aconseguir anotar en un duel marcat per la gran exigència física mostrada per a les italianes. Malgrat la derrota, la selecció espanyola femenina té avui una nova oportunitat de sumar un triomf amb la visita de França (17:00 h).
El cara a cara Holm-Jocyte
Les altres dues jugadores de l’Spar Girona que han viscut aquesta aturada amb protagonisme han estat Juste Jocyte, amb Lituània, i Klara Holm, convocada amb Suècia. La coincidència més curiosa de la setmana, però, és que totes dues van debutar en aquesta finestra FIBA precisament en un duel que les enfrontava cara a cara, defensant cadascuna el seu escut nacional. El partit, corresponent a la classificació per al pròxim Eurobasket femení, va acabar amb victòria lituana (65-87), en un enfrontament dominat pel talent de Jocyte, que va ser la màxima anotadora del seu equip. La jove estrella de l’Spar Girona va completar una actuació espectacular amb 19 punts en 26 minuts i 14 segons de joc, amb 3 triples convertits i 3 rebots capturats.
Per la seva banda, Holm també va ser la jugadora més destacada de Suècia, firmant 15 punts en gairebé mitja hora a pista (29:53), amb 1 triple i 4 rebots, mostrant el gran talent que partit rere partit veuen els aficionats de l’equip a Fontajau.
Després d’aquesta primera jornada del classificatori, Lituània es col·loca segona del grup, just per darrere de Bèlgica. Però avui (15.00 h) es viurà un duel directe entre lituanes i belgues per decidir quin combinat tancarà aquesta aturada en la primera posició provisional de la taula del seu grup. Pel que fa a Suècia, la selecció de Holm se situa tercera després de la derrota inicial, però manté intactes les opcions de reaccionar en el compromís d’avui contra Finlàndia (16:00 h).
Un cop finalitzats acabi aquesta setmana d’aturada, les jugadores retornaran amb l’Spar per a encarar una nova setmana de treball abans de la seva visita a Madrid, per enfrontar-se al Movistar Estudiantes, en la setena jornada de lliga el pròxim diumenge (11:00).
