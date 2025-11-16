Segona RFEF
L'Olot resisteix tot el segon temps i rescata l'empat (0-0)
Els de Roger Vidal s'han quedat amb deu jugadors a la represa per expulsió de Marcillo
Jaume Massana
Partit molt polèmic al Municipal d’Olot marcat per la vermella directa que ha vist Sergi Marcillo només iniciar el segon temps. Els garrotxins venien de dues jornades sense conèixer el triomf després de l’empat a res contra el Porreres i la derrota per 1-0 contra el filial de l’Espanyol amb una diana als últims instants. La falta de gol començava a preocupar a l’afició i la visita de l’Alcoià, conjunt que arribava a l’enfrontament amb les mateixes unitats que els locals, era una gran oportunitat per recuperar l’efectivitat i escalar per situar-se prop de les posicions de play-off, però veient com s'han posat les coses, la igualada final ha estat la millor de les notícies.
Ha arrancat amb energia i ganes de retrobar-se amb la victòria el conjunt de Roger Vidal i és que al minut dos ja feia la seva carta de presentació amb una centrada de Maffeo que a boca de canó Rubén Enri no aconseguia enviar la pilota al fons de la xarxa. A mesura que passaven els minuts el partit ha entrat en un estat de calma que només l'han fet trontollar un xut potent de Joel Arumí que Marcos Leganés, porter visitant, enviava a córner i una aproximació de l’Alcoià que acabava amb una finalització de Tiko Iniesta que sortia per sobre el travesser. El marcador indicava empat a zero quan l’àrbitre xiulava el final de la primera meitat.
A la represa es torçarien les coses. Només començar, Sergi Marcillo veuria la vermella directa i deixaria a l’Olot amb deu jugadors durant tota la segona meitat, decisió molt protestada a la banqueta i afició olotina. Als locals no els hi quedava remei que no fos mantenir les línies juntes, ser sòlids en defensa tancant tots els espais per minimitzar les possibilitats dels visitants i aprofitar qualsevol acció ofensiva que el rival li permetés per buscar fer mal al contraatac. Roger Vidal ha fet entrar al camp a Guillem Barrés substituint Rubén Enri, sacrificant la pólvora ofensiva per reforçar la línia defensiva després de la baixa de Marcillo. L'ha tingut quan faltaven deu minuts pel final Marc Mas, amb una vaselina que no ha trobat porteria, però també ha sortit al rescat de l’Olot Ayala, salvant una pilota a la ratlla de gol al minut 85. L’empat sense dianes deixa als garrotxins en desena posició amb tretze unitats, amb un coixí de dos punts respecte el descens directe.
