bonÀrea i la Fundació Bàsquet Girona apropen l’esport a les famílies vulnerables
En el marc d’un nou acord de caràcter social, posen en marxa el programa “Bàsquet per a Tothom”
DdG
En el marc d’un nou acord de caràcter social, la Fundació Bàsquet Girona i bonÀrea posen en marxa el programa 'Bàsquet per a Tothom', una iniciativa pensada per apropar el bàsquet professional a famílies i infants en situació de vulnerabilitat.
Gràcies a aquest nou acord, en cada partit que el primer equip jugui a casa, una família usuària de la Fundació GironaEst, entitat que ofereix activitats educatives, culturals i esportives fora d'horari lectiu per a infants i joves de Mas Ramada, Vila-roja, Font de la Pólvora, La Creueta i Sant Daniel, serà convidada a viure una jornada especial: gaudiran del partit en directe, coneixeran de prop els jugadors, es faran una fotografia amb ells i rebran un lot de productes bonÀrea com a obsequi.
Aquesta acció busca trencar barreres, oferir oportunitats i contribuir a la cohesió social a través de l’esport. 'Bàsquet per a Tothom' vol ser molt més que una experiència puntual: vol sembrar il·lusió i crear vincles entre el club, el territori i les persones que més ho necessiten.
En paraules de Daniel Marsol, director de comunicació, màrqueting, relacions corporatives i RSC de bonÀrea, el programa "és una manera d’apropar-nos a la comunitat i fer que l’esport arribi als infants que viuen situacions vulnerables. Creiem que l’esport no només transmet valors com l’esforç, el respecte i el treball en equip, sinó que també pot despertar il·lusió i fomentar la inclusió. Un gest senzill com aquest pot tenir un gran impacte en el seu benestar emocional i social. Amb iniciatives com aquesta, reforcem el nostre compromís amb les persones i el territori".
Per la seva banda, Stefi Batlle, CEO del Bàsquet Girona, ha destacat que “des del Bàsquet Girona tenim com a màxima impulsar, a través de la Fundació, projectes que siguin una veritable eina de transformació i cohesió social. Creiem fermament en el poder de l’esport per generar oportunitats i construir una comunitat més unida. El bàsquet és molt més que un esport; és una manera de fer comunitat, per això, any rere any treballem per activar nous programes com 'Bàsquet per a Tothom' amb l'objectiu de continuar acostant el nostre projecte a la societat gironina, compartint els valors del bàsquet i fent que Fontajau sigui un espai obert i inclusiu per a tothom”.
Per en Sergi Garcia, coordinador del programa Esport a l'Est de la Fundació GironaEst, 'Bàsquet per a Tothom' "és molt més que un premi; és una oportunitat per nosaltres. Com a entitat que treballa a Girona Est, el nostre objectiu és, precisament, generar dinàmiques positives i trencar amb qualsevol barrera social. Aquesta col·laboració amb el Bàsquet Girona i bonÀrea permet a les famílies no només gaudir del temps i experiències compartides en un ambient festiu, sinó també conèixer de prop l'esport d'elit gironí, animar, sentir-se i ser un aficionat més del Bàsquet Girona, apropant a la gent del barri a la resta de la ciutat, generant, a través de l’esport, un espai on el sentiment de pertinença és total".