199 € per a les entrades més barates; 1.500 € per a les VIP
Begoña González
La prevenda d’entrades per a socis i sòcies del Barça per al partit contra l’Athletic es va activar ahir a les 16.00 hores a través dels canals oficials del club i a partir de demà, també a les 16.00 hores, s’obrirà la venda per al públic en general. En paral·lel, des d’ahir està disponible la venda d’entrades vip per a tots els aficionats els preus de les quals oscil·len entre 1.000 i 1.500 euros.
Per a la resta d’aficionats les entrades per viure aquesta estrena al Camp Nou tampoc seran precisament econòmiques. Les localitats més barates són les situades a les zones de córner 2 i gol 2 superior, i tenen un preu de 199 euros. Després, els preus van pujant, i passen dels 209 euros al gol 2 inferior fins a arribar als 589 euros que valen les localitats a la tribuna 1 central, les més cares. Els socis del Barça tindran un descompte del 20% sobre el preu de l’entrada, tot i que hauran d’abonar 2,5 euros per despeses de gestió per localitat.
Els socis titulars del passi de temporada hauran de confirmar la seva assistència a cada partit mitjançant l’app de socis o la web del club fins a sis dies abans de cada partit. Si no ho fan, el club no els assignarà localitat i no podran accedir a l’estadi. Les entrades, sempre nominals i digitals, s’enviaran entre 24 i 3 hores abans de l’inici del partit a través de l’aplicació o mitjançant un fitxer PDF enviat per e-mail.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”