Chus Mateo arrenca amb Pep Busquets
L’escorta del Bàsquet Girona forma part de la primera llista del seleccionador espanyol, en la qual també hi ha el gironí Oriol Paulí
Fermín de la Calle/Redacció
La FEB i Chus Mateo van oferir la primera llista del seleccionador a Tenerife, on Espanya es mesurarà a Geòrgia el 30 de novembre en el segon partit de la primera fase de grups de classificació per al Mundial de Qatar 2027. Mateo recull el testimoni de Sergio Scariolo com a seleccionador nacional, després de 15 anys de l’italià a la banqueta de la selecció.
Espanya arrenca aquest 27 de novembre a Copenhaguen la fase de classificació per al Mundial en un grup A on tindrà com a rivals Dinamarca, Geòrgia i Ucraïna. Els tres primers classificats s’uniran als tres millors del grup B, format per Grècia, Montenegro, Portugal i Romania. Arrossegaran les victòries i els tres primers de la segona fase de grups es guanyaran el bitllet per Qatar. Per això Espanya necessita acumular triomfs en aquesta primera fase.
Per als dos primers partits, Chus Mateo s’emportarà el jugador del Bàsquet Girona, Pep Busquets, i el jugador gironí de l’Hiopos Lleida, Oril Paulí. A la llista no hi ha jugaors del Barça i només un del Reial Madrid (Izan Almansa).
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”