ACTUALITAT BLAUGRANA
Laporta, sobre els alts preus del retorn al Camp Nou: «Són els que havíem de posar d’acord amb els nostres estudis»
El president blaugrana, que multiplica la seva presència pública i mediàtica en plena precampanya, defensa la política de preus del club
199 € per a les entrades més barates; 1.500 € per a les VIP
Albert Guasch
Joan Laporta afirma que no toca encara parlar de campanya electoral, però les seves compareixences públiques i en entrevistes es van fent cada vegada més freqüents i ja té programats un parell d’actes d’indubtable aroma propagandística. Aquest dimarts al matí ha tornat als micròfons de RAC1 amb l’excusa del retorn imminent al Camp Nou, aquest dissabte davant l’Athletic, que es va oficialitzar dilluns.
El president blaugrana ha avançat que serà «una sensació molt bonica». «Estic molt content perquè serà un moment històric. Recuperarem el factor camp. Serà un instant deliciós», ha dit. Però ha advertit el que és obvi. L’obra no està acabada. «Això continua».
I la tornada està marcada de moment pels preus de les entrades, molt elevats, dels 200 fins passats els 500, tot i que amb un 20% de descompte per als socis. Laporta va defensar la política tarifària. «A mesura que anem ampliant l’aforament anirem ajustant els preus. Penseu que els 24.000 socis que ja tenen el passi de temporada disfruten del millor preu d’Europa, són els més barats», ha defensat.
Laporta ha assenyalat que són tarifes ben pensades. «D’acord amb els estudis que hem fet, aquests són els preus que havíem de posar. Estan una mica per sobre de la mitjana, però aquest és un moment històric. Per als socis és a partir de 159 euros. Els que han fet bon negoci són els que van aconseguir el passi de temporada, que els surt per 54 euros a tribuna i per 22 al gol per partit».
Ambient electoral
El mandatari blaugrana es va referir breument a l’ambient electoral sense voler respondre a Víctor Font quan va parlar d’un club personalista i sense transparència. «No hi estic d’acord, però prefereixo no dir res, perquè semblaria que estem en campanya i no és així».
Sobre l’aval, que ja no cal, Laporta va avançar que la junta directiva no fixarà cap quantia. «L’aval era molt discriminatori, però hi continuarà havent les firmes de suport, que fan que un soci tingui condició de candidat. No hi haurà aval, que era dissuasori i discriminatori. No correspon ara». ¿Obrirà l’espectre d’aspirants? «Segurament –va dir–, però també hi haurà la tria corresponent amb les firmes de suport».
Laporta va assenyalar que fixarà la data de les eleccions com més aviat millor i que l’elegirà en funció del que consideri que perjudiqui menys el primer equip del Barça. «Encara no ho hem decidit. Que sigui una data que destorbi el menys possible. Està en fase d’estudi, ho estem pensant».
Pel que fa al suport de Xavi Hernández a la candidatura transversal liderada per Font, Laporta ho va assumir amb plena naturalitat. «No em va sorprendre, que faci el que vulgui. Ja en el passat va tenir relació amb Víctor Font», referint-se el mandatari blaugrana en l’última campanya electoral, malgrat que, llavors, el tècnic i llegenda blaugrana es va desmarcar de Font en el moment de la veritat i va guanyar punts perquè després Laporta, malgrat les seves reticències inicials, pogués contractar-lo com a entrenador del primer equip. Després el va acomiadar.
