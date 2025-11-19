Un gironí del Salt debutarà en un Mundial
El gimnasta de Bescanó, de només 18 anys, ha estat escollit per formar part de la selecció espanyola masculina júnior a Filipines
DdG
Gabriel Barris, del Salt Gimnàstic Club, disputarà per primera vegada en la seva carrera un Campionat del Món Júnior de gimnàstica artística competint a Filipines des d’aquesta setmana i fins al 26 de novembre. L’esportista gironí, de 18 anys i natural de Bescanó, debuta en aquesta competició formant part de l’equip nacional espanyol al costat d’altres gimnastes com Otger Carreres, Orian Moisés Díaz i Alejandro Cabrera. S’estrena dijous amb les proves de classificació. Si obté un dels 24 millors resultats, accedirà a la final All Around de dissabte, mentre que necessita classificar-se entre els 8 millors en algun aparell per lluitar diumenge o dilluns per les medalles en aquesta modalitat. Encara la cita amb l’objectiu d’aconseguir els millors resultats possibles i alhora guanyar experiència, amb la voluntat de participar en un futur a mitjà termini en uns Jocs Olímpics. Ha viatjat a Manila acompanyat d’Adrià Alonso, entrenador de la Federació Catalana de Gimnàstica que ajuda al Salt Gimnàstic Club en el desenvolupament i l’impuls de la tecnificació dels esportistes de base de l’entitat. Gabriel Barris actualment resideix al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès i treballa per entrar en el pròxim cicle olímpic amb la voluntat de multiplicar les seves possibilitats de competir en els Jocs de Brisbane de l’any 2032.
Gabriel Barris, esportista del Salt Gimnàstic Club, explica que «estic molt emocionat i també content de poder participar en una competició d’aquesta magnitud. És un esdeveniment molt important. Vull fer-ho el millor possible i demostrar de què soc capaç. Tinc il·lusió perquè el món sencer vegi les meves capacitats. M’he preparat per moments com aquest durant molt de temps i aquest any gairebé no he tingut vacances pensant en aquest objectiu». Assegura que «estic convençut que mai oblidaré aquesta experiència, pel rodatge a l’hora de competir i també pel munt de vivències personals que implica anar fins a Filipines i estar al costat dels millors del món de la meva categoria». I afegeix que «el meu objectiu a curt termini és mostrar que tota la feina que he dut a terme durant un munt de temps ha valgut la pena. A llarg termini, m’agradaria arribar al màxim de competicions de renom, tot i que el meu gran somni és arribar a uns Jocs Olímpics i guanyar-hi alguna medalla».
Segons el seu entrenador, Adrià Alonso, «en Gabriel es prepara per encarar aquest campionat amb totes les garanties des del principi de temporada i hi arriba amb un estat de forma impecable. Ha fet una feina molt bona i l’objectiu principal és aportar el seu granet de sorra perquè el seu equip quedi entre els deu millors del món. A escala individual, la gran meta és ser un dels 8 millors esportistes en anelles, l’aparell que més li agrada i pel qual té més aptituds».
