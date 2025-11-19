L’Olot es queda sense pólvora en el pitjor moment
Els de Roger vidal s’han quedar sense marcar contra Espanyol B, Porreres i Alcoià
Jaume Massana
Els seguidors de l’Olot comencen a enyorar celebrar gols del seu equip. El conjunt garrotxí no ha enviat la pilota al fons de la xarxa en els últims tres encontres. La darrera vegada que va marcar en un partit de lliga va ser en el derbi gironí del diumenge 26 d’octubre contra el filial del Girona al Municipal, en un matx que va acabar amb victòria pels locals per 2-1. En aquella ocasió, les dianes les va signar Martí Soler, migcampista fitxat aquest estiu del Terrassa, que amb un doblet, va donar el darrer triomf a l’Olot fins ara.
No és casualitat que els de Roger Vidal es trobin amb aquesta sequera golejadora. L’Olot és un equip que no es caracteritza per tenir una gran relació amb el gol i els números de la temporada passada ja ho demostraven. En 34 partits de lliga, els garrotxins van anotar 35 dianes, essent el cinquè equip de la categoria amb menys gràcia per veure porteria, només per davant dels quatre últims de la categoria durant la campanya passada. Si lliguem això amb les baixes de peces importants en l’esquema de Roger Vidal com eren Pau Salvans, traspassat al Sant Andreu, o Chema Moreno, que va marxar al Vic, sembla que la tecla correcta per retrobar-se amb el gol de moment no s’ha tocat. Tampoc estan fent efecte les noves incorporacions ofensives, ja que altes en atac com Àlex Gonpi, Ivan Breñé o Albert López tampoc s’han estrenat com a golejadors encara.
Ni els que arriben anoten ni els que fa més temps que són al club estan aportant la pólvora necessària per treure els olotins de la precarietat ofensiva. De les set dianes que ha anotat el conjunt gironí en aquest inici de lliga, que el situen com l’equip menys golejador de tota la categoria, només dues són obra de davanters. Una de Marc Mas en la victòria per 2-1 davant l’Atlètic Lleida a la jornada quatre i una de Rubén Enri en el triomf per 1-0 davant l’Eivissa Illes Pitiüses de la jornada dos, fet que evidencia la ceguera dels davanters de l’Olot en aquests onze partits de la present campanya. Queda clar que Roger Vidal té molta feina per davant i que els jugadors ofensius han de fer un pas endavant i demostrar que el títol de conjunt menys golejador no entra en plans de l’equip.
A les 19:00, Peralada-Olot
Mentrestant, els de Roger Vidal encaren una setmana de doble partit. Perquè abans del duel al camp del Sant Andreu del cap de setmana, avui al vespre (19:00) tenen partit al Municipal de Peralada en un duel de sisena ronda de la Copa Catalunya. Sergi Marcillo, expulsat contra l’Alcoià, jugarà avui perquè el cap de setmana haurà de complir sanció. Martí Soler està lesionat i Andreu Guiu podria reaparèixer.
