La Marxa Popular de Banyoles arriba a la 18a edició
Diumenge se celebra la prova que obre el Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany
DdG
La XVIII edició de la Marxa Popular de Banyoles 6.600 tindrà lloc aquest diumenge 23 de novembre amb el circuit consolidat que es va estrenar el 2023 i que, bàsicament, consisteix a fer la volta a l’Estany. Les inscripcions continuen obertes a través del web del Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany.
La XVIII edició de la Marxa es consolida com una de les proves fixes del calendari de tardor de curses a la província de Girona i ho fa amb un recorregut consolidat de 6,6 quilòmetres. Jordi Congost, primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles destaca que «estem davant d’una prova més que consolidada en el calendari esportiu de la comarca i de la que en els darrers anys hem vist un interès creixent en participar-hi pel fet de tractar-se d’un recorregut apte per a qualsevol mena d’esportista, des dels més competitius fins a la gent que la fa caminant i en família».
El punt de trobada serà, com és habitual, la plaça de les Rodes. Les inscripcions prèvies es poden formalitzar fins dijous, i el mateix diumenge fins a 3/4 de 10 del matí al mateix punt de sortida. S’oferirà avituallament i esmorzar a tothom que hi prengui part. Si bé el tret de sortida es farà des de la plaça de les Rodes, hi haurà un primer tram neutralitzat i el cronometratge s’iniciarà al passeig Darder.
La Marxa de Banyoles 6.600 serà la primera prova del Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany que impulsa el Consell Esportiu del Pla de l’Estany. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer en línia al web del Circuit a www.cursesplaestany.cat, on també es pot fer la inscripció per a totes les proves del circuit, que inclou sis curses per diferents municipis de la comarca.
El Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany arriba aquest any a la 10a edició estrenant nova imatge i amb sis marxes per diferents municipis de la comarca. El circuit, que el curs passat va superar el rècord de participants, s’iniciarà diumenge amb la Marxa Popular de Banyoles 6.600 i farà parades a Porqueres, Fontcoberta, Cornellà del Terri, Camós i Serinyà, on acabarà el 22 de febrer de 2026.
