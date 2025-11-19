Otis Livingston, candidat a millor jugador del mes
El base nord-americà del Bàsquet Girona presenta una mitjana de valoració de 21,7, amb uns números de 15,3 punts, 6,3 assistències i 3,7 rebots acumulats
El gran paper del base nord-americà del Bàsquet Girona, Otis Livingston, durant aquest novembre, el fa ser el principal candidat a proclamar-se MVP del mes. Durant el període que hi ha entre les jornades cinc i set, presenta una mitjana de valoració de 21,7 amb els següents registres: 15,3 punts, 6,3 assistències i 3,7 rebots acumulats. El balanç de l’equip de Moncho Fernández és de dues victòries (Barça, 96-78, i Covirán Granada, 82-76) i una derrota (Unicaja, 95-71). Tancarà el cicle de trenta dies aquest diumenge, a la pista del València Basket.
Contra els malaguenys, Livingston va sumar onze punts; en el funeral de Joan Peñarroya a la banqueta blaugrana, quinze; i va arrodonir el seu brillant rendiment amb una vintena de punts, decisius, en el segon triomf consecutiu dels de Fontajau en la competició.
Pel que fa a valoració, Livingston defensa un 16 contra l’Unicaja, un 21 contra el Barça i un 28 davant del Granada. En el primer i el segon partit, va repartir sis assistències, per set en aquest darrer. En rebots suma quatre, tres i quatre, respectivament. La seva adaptació a Catalunya és brillant. «Tant de bo pugui aportar molts punts, però crec que soc més algú que pot impactar en el joc. No només anotant, sinó atacant i defensant, parlant, transmetent energia, donant passades... Vull ser algú que tingui impacte en el joc de diferents maneres», reconeixia en una entrevista a Diari de Girona en la prèvia de l’estrena a l’ACB. El té, esclar.
Com a principals rivals en la lluita hi ha Marcelinho Huertas i Giorgi Shermadini, la parella de luxe de La Laguna Tenerife, amb una mitjana de 21,3 i 20,3 de valoració, i Melwin Pantzar, del Surne Bilbao Basket, amb 20.
Completen el top-10 Jean Montero (València Basket, 19), Hugo Benitez (Baxi Manresa, 19), Álex Reyes (Baxi Manresa, 18,7), Danko Brankovic (Río Breogán, 18), Melvin Ejim (Hiopos Lleida, 17,7), Tryggvi Hlinason (Surne Bilbao Basket, 17) i Kyle Kuric (Morabanc Andorra, 17). Ante Tomic (Joventut Badalona, 16,7) o Shannon Evans (Morabanc Andorra, 16,3) ja són un pèl més enrere.
El jugador més valorat, amb molta diferència, del mes, però, és Santi Yusta (Casademont Saragossa), amb 26. El madrileny està fora de concurs perquè el balanç col·lectiu de 0-3 li impedeix optar al guardó. El mínim de triomfs ha de ser del 50%.
