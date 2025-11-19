Entrevista | ARICA CARTER ESCORTA DE L'SPAR GIRONA
«No podem relaxar-nos; hem de guanyar tants partits com puguem»
L’objectiu d’Arica Carter (Los Angeles, 1996) «sempre és guanyar» i al Girona de Roberto Íñiguez ha trobat el lloc ideal on fer-ho. L’escorta confirma que «es pot somiar» amb l’equip si tothom manté l’exigència. Diumenge es retrobarà amb l’Estudiantes, el club que va impulsar-la a la Lliga Femenina.
Com ha tornat l’equip després de l’aturada FIBA?
Bé, tothom sap que estem de tornada a l’equip. Hem de continuar esforçant-nos i treballant dur als entrenaments.
Era necessari parar, tenint en compte l’alt nivell d’exigència?
Per descomptat. Quan comença una temporada, hi ha molta exigència mental, al cos... Poder-se prendre un descans serveix per carregar piles i refrescar la ment, tot i que també teníem ganes de tornar. Ens ho estem passant molt bé com a equip i treballar dur sempre és positiu.
Només una derrota... Són números espectaculars. Com els explica?
Crec que es deuen al que fem en el dia a dia. La preparació, posant-nos a prova a cada entrenament i lluitant a la pista per fer-nos millors a cadascuna. L’staff ens està ajudant a estar preparades per tot i que puguem dur a terme el seu pla de la millor manera possible.
El dia a dia amb Roberto Íñiguez és igual que l’entrenador que veiem als partits i a les conferències de premsa?
Sí, és la mateixa persona i és el que més m’agrada d’ell. No hi ha sorpreses, res canvia. Obtens el que obtens. Saps què espera de tu i tu intentes donar-li el màxim. És molt bo per a les jugadores tenir un entrenador així.
És el responsable que siguin un equip tan fiable?
I tant. És el principal responsable, però també ho som les jugadores. Ja m’entens. Totes les persones que formem part d’aquest procés som responsables que les coses vagin bé. L’esforç és de tot l’equip. Des de l’staff, les jugadores, els fisios... Tots els que hi estem involucrats.
Havia viscut mai res semblant? Guanyar tants partits amb tanta superioritat...
He guanyat molts partits, però mai a aquest nivell. Estic gaudint molt ara mateix. Ara bé, això no significa que puguem relaxar-nos. Hem de tenir clar sempre que, per moltes victòries que portem, si volem mantenir-nos a aquest nivell no podem afluixar ni deixar d’esforçar-nos. Pensar que estem bé i tenim més temps seria un error. Hem de continuar igual i treballar dur als entrenaments.
Està contenta de la primera temporada a l’Spar Girona?
Sí. Estic contenta. És veritat que he tingut alts i baixos pels problemes físics, però estic molt agraïda per com se m’ha acollit al club, a l’staff, les meves companyes... Tothom està molt per mi, m’animen i sé que sempre hi són quan els necessito. A part que guanyar és divertit! M’encanta l’equip i la química que tenim. Sabem que ens tenim els uns als altres i això és molt bo.
Com evoluciona dels problemes físics?
Estic millor. Cada dia significa un pas més. Estic centrada en recuperar-me i posar-ho tot per part meva per estar en les millors condicions. A la pista i on faci falta.
Què li sembla la ciutat?
Necessito descobrir-la més, però està sent una mica difícil perquè fins ara no he tingut gaire temps. Ja n’hi haurà!
La temporada passada jugava al Perfumerías Avenida. Com es viu des de Salamanca la rivalitat amb Girona?
No ens hem enfrontat encara aquest curs, però igual que aquí imagino. Es nota que hi ha rivalitat, però a mi m’agrada que n’hi hagi. És sinònim de bon partit i de diversió.
Llavors, per a les jugadores també és un partit diferent?
Honestament, intento pensar que tots els partits són iguals. Al final, has d’esforçar-te i donar el millor de tu a cada partit sense importar qui sigui el rival. Sí que el clàssic genera més rebombori entre l’afició, la premsa, l’entorn..., però procuro que això no afecti al que jo faig a la pista.
Com es van prendre a Salamanca que fitxés per l’Spar Girona?
Tinc una bona relació amb l’afició del Perfumerías Avenida, crec que la gent estarà contenta de veure’m quan hi torni amb l’Spar Girona i que les coses em vagin bé. Jo també els desitjo el millor. No penso que ningú s’ho prengués malament.
Aquesta temporada el Perfumerías Avenida està a l’Eurocup, l’Spar Girona a l’Eurolliga... Com ho valora?
Cada temporada és diferent. Només estic centrada en l’Spar Girona i estem a l’Eurolliga. Intento donar el millor de mi. Ens està sortint bé.
També té passat al Movistar Estudiantes, rival d’aquest diumenge.
És un club que porto al cor perquè va ser allà on vaig poder fer un salt a la Lliga i demostrar el meu talent. Tan és l’equip on jugui, per mi sempre serà un partit especial contra l’Estudiantes. Hi ha gent molt maca, encara mantenim el contacte.
Allà va ser escollida millor aler de la Lliga. Com diu, al Movistar Estudiantes va ser on va començar a fer-se un nom a la Lliga...
Sí, sí. I tant. Em van donar la llibertat de ser jo mateixa. Van creure en mi. Definitivament, va ser a Madrid on vaig començar a fer-me un nom a la Lliga espanyola.
Bona part de la seva carrera a Europa l’ha fet a Espanya.
Si no tota! (Riu) M’encanta jugar aquí.
La seva experiència l’ha ajudat a poder ser una de les líders de l’equip?
Sí. L’experiència m’ha ensenyat el camí. He jugat amb diferents jugadores, diferents moments, diferents partits, diferents entrenadors... Intento aprofitar el millor de cada lloc per créixer.
Com es formar part d’un equip amb tant talent?
Som un equip molt unit. Sovint intentem trobar moments juntes, parlem de les nostres coses... Hi ha un bon grup.
Quins han de ser els objectius reals d’aquesta temporada?
El meu objectiu sempre és guanyar! Per mi, aquest és l’objectiu real. Hem de guanyar tants partits com puguem.
Arribar a la Final Four de l’Eurolliga ja seria tot un èxit?
Sí. Tenim moltes possibilitats. Honestament, acabi com acabi, haurem tingut èxit perquè aquest equip ho està donant tot per competir al més alt nivell.
Podem somiar amb aquest Spar Girona?
Sí, i tant. I tant.
I, a la Lliga regular, a quin objectiu s’ha d’aspirar?
És obvi... A guanyar-la! Però la meva resposta sempre serà guanyar i competir al més alt nivell.
