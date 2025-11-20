Carter: "La clau per arribar lluny aquesta temporada és ser nosaltres mateixes"
L'escorta de l'Spar Girona apunta que "la competició cada vegada és més exigent"
Roberto Íñiguez reflexionava l'altre dia en una publicació al seu compte d'X que "des del 23 d'aquest mes, novembre, fins al 7 de febrer (77 dies) juguem ni més ni menys que 21 partits amb 11 viatges entre Eurolliga i Lliga (inclòs Canàries)". L'Spar Girona torna a la pista aquest diumenge, després de l'aturada FIBA, amb la visita al Movistar Estudiantes (11.00 h). Arica Carter, que té passat a l'equip madrileny, ha valorat el moment de l'equip, que només ha perdut un partit aquest curs, en la prèvia de l'encontre tot recordant que "la competició cada vegada és més exigent. Estem centrades en nosaltres i en fer-ho el millor possible. La clau per arribar lluny aquesta temporada és ser nosaltres mateixes. És clar que també hem d'estar preparades per lluitar contra cada rival que tinguem, però hem de donar la nostra millor versió i continuar creixent".
L'escorta de l'Spar Girona ha assegurat que "estic bé, contenta de tornar" un cop superats els problemes físics que arrossegava. "M'he adaptat prou bé a l'equip. Som moltes peces noves i la veritat és que em sento molt bé", ha assegurat. Per a Carter, l'èxit del conjunt de Roberto Íñiguez "ha sigut un procés de confiar en tots nosaltres i estar units en el dia a dia. La preparació és dura per estar llestes per jugar al que volem als partits".
Alhora, ha demanat a l'afició que segueixi al costat de l'equip com fins ara: "Sisplau, continueu venint als partits i animant-nos tant. Agraïm el vostre suport. Això no ho podríem fer sense vosaltres".
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?