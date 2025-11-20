Sergi Martínez: "Ens deixarem la pell al nou Roig Arena de València"
El capità del Bàsquet Girona valora el creixement de l'equip en les últimes jornades
Jugar a la pista del líder de l'ACB mai és fàcil perquè, com bé mostra la classificació i diu Sergi Martínez, "el València és un dels millors equips de la Lliga en l'actualitat", però el Bàsquet Girona visita aquest diumenge el nou Roig Arena (17.00 h) en un bon moment. El darrer triomf contra el Coviran Granada (82-76) a Fontajau va donar tranquil·litat a l'equip de Moncho -amb un balanç de tres victòries i quatre derrotes- per continuar creixent. "Els partits que juguem són finals per nosaltres, sabem la importància de cada victòria. Estem contents i il·lusionats de seguir millorant sent nosaltres. Seguim competint", explica el capità.
A més a més, Sergi Martínez ha destacat que "notem moltíssim quan juguem aquí a Fontajau": "La gent ens està ajudant, confia en nosaltres i els sentim de ben a prop. Quan juguem a casa, juguem ben bé amb sis jugadors a la pista".
El repte és ara aconseguir guanyar també a fora, davant el líder: "El València és un equip que juga amb moltíssimes possessions, físic i dur, que va al rebot ofensiu. Crec que la clau serà intentar reduir el màxim possible les seves possessions i saber posar el to físic des del primer moment i durant els 40 minuts per estar anivellats a ells". "Intentarem representar els desplaçats al nou Roig Arena a la pista. Ens hi deixarem la pell com ells s'hi deixen la veu", ha afegit.
El capità Sergi Martínez també ha parlat de com se sent a Girona. "Aquest és el meu tercer any. Hi ha un vincle que s'ha creat, a part que soc de la terra. Estic molt agraït i orgullós de representar aquesta ciutat, gent i club. Que ningú dubti que sempre posaré el meu esforç i compromís", ha apuntat.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?