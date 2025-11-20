Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sergi Martínez: "Ens deixarem la pell al nou Roig Arena de València"

El capità del Bàsquet Girona valora el creixement de l'equip en les últimes jornades

Sergi Martínez defensa una pilota en una acció del partit contra el Granada.

Sergi Martínez defensa una pilota en una acció del partit contra el Granada. / MARC MARTÍ

Tatiana Pérez

Girona

Jugar a la pista del líder de l'ACB mai és fàcil perquè, com bé mostra la classificació i diu Sergi Martínez, "el València és un dels millors equips de la Lliga en l'actualitat", però el Bàsquet Girona visita aquest diumenge el nou Roig Arena (17.00 h) en un bon moment. El darrer triomf contra el Coviran Granada (82-76) a Fontajau va donar tranquil·litat a l'equip de Moncho -amb un balanç de tres victòries i quatre derrotes- per continuar creixent. "Els partits que juguem són finals per nosaltres, sabem la importància de cada victòria. Estem contents i il·lusionats de seguir millorant sent nosaltres. Seguim competint", explica el capità.

A més a més, Sergi Martínez ha destacat que "notem moltíssim quan juguem aquí a Fontajau": "La gent ens està ajudant, confia en nosaltres i els sentim de ben a prop. Quan juguem a casa, juguem ben bé amb sis jugadors a la pista".

El repte és ara aconseguir guanyar també a fora, davant el líder: "El València és un equip que juga amb moltíssimes possessions, físic i dur, que va al rebot ofensiu. Crec que la clau serà intentar reduir el màxim possible les seves possessions i saber posar el to físic des del primer moment i durant els 40 minuts per estar anivellats a ells". "Intentarem representar els desplaçats al nou Roig Arena a la pista. Ens hi deixarem la pell com ells s'hi deixen la veu", ha afegit.

El capità Sergi Martínez també ha parlat de com se sent a Girona. "Aquest és el meu tercer any. Hi ha un vincle que s'ha creat, a part que soc de la terra. Estic molt agraït i orgullós de representar aquesta ciutat, gent i club. Que ningú dubti que sempre posaré el meu esforç i compromís", ha apuntat.

TEMES

