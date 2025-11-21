«La Grada Suma» arriba a més de 350 escolars
L’Spar Girona, el Bàsquet Girona i el Girona col·laboren en la 12a edició del programa
Més de 350 escolars participen en la 12a edició del programa «La Grada Suma. Amb valors sempre guanyem!», iniciativa organitzada per l’Ajuntament de Girona i el Consell Esportiu del Gironès (CEG) i que compta amb la implicació de l’Spar Girona, el Bàsquet Girona i el Girona. Aquest matí, s'ha presentat la proposta d’aquest curs amb el regidor d’Esports i Joventut, Àdam Bertran; el representant territorial de l’Esport a Girona, Narcís Casassa; i la presidenta del CEG, Maria Sánchez, al costat de la CEO del Bàsquet Girona, Stefi Batlle, i el president del Girona, Delfí Geli i l’alumnat de l’escola Taialà de Girona.
«L’esport ens recorda que la cooperació i el respecte són claus i són valors essencials per poder construir una societat més justa i solidària, i amb la iniciativa de Grada Suma fem arribar aquests valors als nens i nenes que practiquen esport», ha valorat Bertran.
Aquest curs 2025-2026, el programa «La Grada Suma» s’ha implementat a deu centres educatius de la ciutat, en 18 grups classe, de 5è i 6è de primària, amb una previsió de participació de 354 escolars. Concretament, s’ha dut a terme a les escoles Àgora, Santa Eugènia, Montfalgars, Cassià Costal, Vila-roja, Carme Auguet, Domeny, Taialà, el FEDAC Pont Major i el Col·legi Sagrada Família.
La cloenda es farà el proper 10 de desembre amb una matinal esportiva al parc de les Ribes del Ter, que comptarà amb la participació tant de l’alumnat com dels clubs Spar Girona, Bàsquet Girona i Girona.
