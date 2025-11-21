Íñiguez: "M'agradaria que abans que marxés Amihere pogués començar a jugar Bibby"
L'Spar Girona reprèn la competició diumenge a la pista de l'Estudiantes en un horari (11h) que no agrada gens al tècnic
L'entrenador diu que l'australiana encara trigarà a tornar a les pistes però apunta a finals d'any, que és quan expira l'acord amb Laeticia
L'Spar Girona reprèn diumenge la competició a la pista del Movistar Estudiantes (11h, Teledeporte), un cop superada la finestra FIBA de seleccions. Roberto Íñiguez ha explicat que "estic positiu de com ha tornat la gent, mentre amb la resta hem estat entrenant. A Carter li vam donar alguns dies de descans després que a l'estiu hagués estat amb el 3x3, ho vaig estimar oportú. M'agrada com s'accepten les meves decisions, aquestes coses poden generar conflicte, i has d'anar individualitzant". Segons el tècnic "hem aprofitat aquests dies per arribar el millor possible a diumenge" i sobre Carter ha dit que "està millor, ens ajudarà segur".
L'Spar afronta 21 partits en les setmanes que venen, entre desembre i gener. "Si Déu vol arribaran encara més partits, i més decisius, però ens ho hem de guanyar", ha manifestat. Segons el preparador ha afegit que "ens ve un tram molt exigent, això sí. Vint-i-un partits en setanta-cinc dies. Nosaltres anem a Bourges i estem tot el dimarts de viatge, juguem dimecres, i dijous torna a ser tot el dia de viatge. Això ho hem de repetir onze cops. Jo he vist entrenadors que han tirat la tovallola perquè no aguanten el ritme. Això s'ha de fer molt bé".
Sobre l'Estudiantes ha dit que "tots els partits després de les finestres són diferents. Hi ha sorpreses, s'ha trencat el ritme competitiu. A mi l'equip em dona confiança i dormiré bé, em fa creure que seguim bé. L'Estudiantes és un equip necessitat, que quan juga a casatots els seus indicatius pugen. Seran un rival que en atac juga molt bé, però en defensa pateix. Haurem de mirar d'aturar les seves coses, no permetre'ls punts fàcils. I mirar que elles no ens col·lapsin i els facin jugar més del compte".
Dos noms propis
Íñiguez ha parlat de l'estat físic d'Ainhoa López i Chloe Bibby. De la primera, que contra el Leganés, abans de l'aturada, no va jugar, per unes molèsties, ha dit que "està bé, necessita continuïtat i necessita entrenar, no va fer pretemporada, li estan passant coses que no li permeten entrar del tot a l'equip. A Madrid hi serà per ajudar, aquesta setmana ha entrenat bé. Però necessita continuïtat. Ainhoa ha jugat el dia del Joventut, en la resta de partits ha acumulat poc". Bibby segueix en el procés de recuperació. "Li passa el que passa en aquestes lesions, de cop l'altra genoll li molesta perquè el sobrecarregues i això requereix molta duresa mental i molta soledat, i ho sé com a pare, perquè el meu fill futbolista ha estat temps lesionat. És dur perquè se l'ha d'acompanyar, perquè no se senti sola i perquè no es desanimi. Encara queda molt en el procés de readaptació. M'agradaria que abans que se'n vaig Amihere puguin jugar les dues juntes, per no forçar-la a tenir massa minuts i pugui entrar a poc a poc.
Sobre l'horari del partit contra l'Estudiantes ha dit que no està bé jugar a les 11h, "no és bona idea, no és bona pel bàsquet femení, no és correcte. La gent amb sentit comú opinarà igual que jo. Qui ho diu públicament?, molt poca gent. Si ho dius igual a l'estiu no treballes. No és cap excusa. Els dos equips juguen a les 11h i surts de la mateixa línia de sortida. Però no és bo pel bàsquet femení. M'agradaria que tot el que es fes fos bo pel bàsquet femení i no fem passos enrere. Cap endavant segur que no ho és. I les jugadores on són?, segur que a cap no els agrada aquest horari. Alguna ha aixecat la mà?, cap.
