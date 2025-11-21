Moncho: "El primer objectiu a València és ser competitius contra un rival molt dur"
El tècnic del Bàsquet Girona considera clau el rebot defensiu, la transició defensiva i la defensa col·lectiva
El Bàsquet Girona, amb els ànims renovats després de les dues victòries seguides a casa contra Barça i Granada, visita diumenge el líder de l'ACB, el València de Pedro Martínez (17h). Un repte d'alçada contra un rival que només ha perdut un partit aquest curs i que té jugadors de la talla de Kam Taylor, Yankuba Sima, Montero i Darius Thompson. Moncho Fernández ha dit avui en la prèvia que "per sorprendre'ls haurem de fer moltes coses bé, coses bàsiques, fer una molt bona feina en rebot defensiu seria la primera cosa. Després hi anirà la nostra transicio defensiva perquè el València és el millor equip de la lliga en aquest aspecte i després l'u contra u i la defensa col·lectiva. Si som capaços d'entendre que el partit anirà en aquest camí podrem ser competitius, que és l'objectiu quan arribes a la pista d'un rival com és avui el València".
La lliga ACB està més igualada que mai. El Girona, amb un balanç de 3-4, és a només un triomf del sisè. Moncho considera que "a l'ACB tothom pot guanyar a tothom. Quan parlem que la lliga és de les millors del món és per això, el nivell de tots els equips és molt gran. Aquesta igualtat apareix a la classificació. Cada any el play off i els últims llocs de la classificació estan oberts fins la darrera jornada, i no s'aclareixen fins aleshores. La dinàmica de la lliga aquest any anirà pel mateix camí".
El Bàsquet Girona es presentarà al Roig Arena amb una única baixa, Maxi Fjllerup, tot i que comença a veure la llum al final del túnel. Pateix un esquinç del lligament deltoide del turmell dret, amb una inflamació articular que encara no s'ha resolt. "Amb excepció de Maxi tothom està bé. De Maxi sabem més coses de la seva lesió, precisa un temps per recuperar aquest turmell i és qüestió de temps i que la medicina i els tractaments facin el seu efecte i el recuperem mes aviat que tard". Moncho Fernández també ha parlat de Sander Hollanders, que acaba contracte temporal a final de mes. No s'ha mullat sobre una possible renovació: "ens està ajudant molt, gràcies a la seva presència podem entrenar amb normalitat, i veurem quina decisió es pren. El tema està sobre la taula i en els propers dies ho sabrem", ha detallat.
Després del partit a València la lliga Endesa s'atura per la finestra FIBA. Pep Busquets, Juan Fernández, Pepe Vildoza, Sander Hollanders i Nikola Maric aniran amb les seves respectives seleccions "i la resta seguirem entrenant de manera més personalitzada. Tenim gent amb problemes físics i pot ser un bon moment per aturar-se i recuperar-los per a les properes setmanes. Aprofitarem per treballar també amb els joves de l'equip U22 i també donarem alguns dies de descans perquè la lliga és molt dura i el calendari, per Nadal, es posarà molt exigent".
