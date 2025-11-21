Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Femenina EndesaSpar Girona - Durán Maquinaria Ensino, del diumenge 30 de novembre a les 13h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 26 de novembre abans de les 12 hores), dijous 27 de novembre els guanyadors sortiran publicats al diari.

