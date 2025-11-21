Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Surís alerta que «ja vam veure el potencial» del Saragossa

L’entrenador del Bisbal recorda la derrota a la Copa Espanya i confia que l’equip continuï «creixent en defensa i no baixem els braços quan no surti bé l’atac»

Un entrenament del Bisbal Bàsquet.

/ Aniol Resclosa

Tatiana Pérez

La Bisbal d'Empordà

El Sol Gironès Bisbal Bàsquet rep demà el Saragossa al Pavelló Vell (18.10 h), un rival que coneix perfectament d’haver-s’hi enfrontat i perdut a la Copa Espanya (63-88). «Serveix de petita referència, segur. Som els mateixos jugadors, però també han passat dos mesos i això és temps. Tothom ha completat plantilles perquè el partit va ser en plena pretemporada i a tots ens faltaven peces, veurem en quina situació ens trobem tots dos. Cada partit és un món», apuntava Eric Surís esperant que aquella derrota servís d’alerta per a la Lliga.

«Ja des de la pretemporada vam veure el potencial que tenia el Saragossa. No en tenim cap dubte. Jo continuo pensant que és un dels equips punters de la categoria amb un roster molt fort i, sens dubte, anirà cap amunt. Estarà a dalt de la Lliga. Té molt potencial ofensiu i està molt ben dirigit per un base experimentat com és Alvarado. També hi ha Gatell, un jugador conegut de terres gironines... Té una plantilla molt llarga amb talent i capacitat física. Realment, és un equip complet amb moltes peces i molts registres. Haurem d’estar molt fins defensivament», va comentar l’entrenador del rival.

En aquest sentit, Surís va valorar el creixement del Bisbal i confia competir els 40 minuts: «L’últim partit a Castelló va ser mig notable amb prestacions defensives i, fins i tot, ofensives. Fins al descans, vam fer un partit molt seriós. Als últims quatre minuts del tercer període vam cometre masses errades defensives, ni la falta de duresa i mentalitat competitiva d’aprofitar les faltes que et permeten estar en bonus. Les hem de fer. No podem tenir aquestes desconnexions». «Podem estar preparats defensivament, tot i que no serà fàcil davant d’un potencial com el del Saragossa. Els 116 punts anotats el passat cap de setmana ho demostren», afegia.

El tècnic va assegurar que «la nostra intenció és anar creixent en defensa i ser més fiables. Hem de ser més agressius i no baixar els braços en defensa quan no ens surti bé l’atac. La frustració de fallar no et pot fer no defensar».

D’altra banda, Surís va parlar de Pau Sala: «Estem molt contents amb el treball i el rendiment d’en Pau. Està rendint diàriament per millorar. Penso que és un jugador que té molt bàsquet i projecció. Té molts anys i futur per endavant. A partir d’aquí, ha de tenir paciència i seguir treballant. Segona FEB és una categoria dura i està en un equip amb molta competència també en la línia exterior. No tinc res a retreure-li. Estic molt satisfet del seu treball. Si continua treballant i picant pedra anirà creixent».

