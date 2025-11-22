El Bisbal perd una oportunitat d’or per a sortir de la zona baixa (71-87)
Els d’Èric Surís deixen escapar al Pavelló Vell un partit clau contra un rival amb el mateix balanç de victòries
Gerard Ullastre
El Bisbal no ha aconseguit el triomf que hauria catapultat l’equip a la desena posició. Al Pavelló Vell i davant de la seva afició, se li esmuny de les mans un partit vital - ambdós equips es trobaven amb balanç negatiu (2-5) - per lluitar per la permanència.
El Saragossa ha començat envalentit. Segurament es deu a l’empenta que van agafar la setmana passada després d’apallissar (116-73) a casa al Salou, el cuer de la competició. Per contra, el Bisbal ha entrat a pista amb les idees enterbolides, però Torrent ha aconseguit minvar l’anarquia ofensiva dels locals instaurant un ordre que ha permès als d’Èric Surís competir-li de tu a tu a un dels rivals per la permanència, almenys els primers minuts del primer quart i part del segon.
Amb el pas dels minuts, els empordanesos han anat perdent pistonada. Sense possibilitat de seguir el ritme a uns visitants molt regulars en les seves escomeses a cistella, el Bisbal ha bolcat les seves esperances en el triple, però, aquest cop la moneda no ha caigut cara. Amb els dos màxims anotadors de l’equip - Mikhailov i Okeke - desapareguts, ni Golson ni Torre han pogut assumir totes les responsabilitats ofensives, i el conjunt visitant ha anat agafant distància.
A l’últim quart s’ha mantingut la dinàmica de l’encontre. Les bones accions ofensives dels del Baix Empordà han estat respostes en la mateixa mesura pel Saragossa. Tot i les envestides dels locals propiciades pel coratge que transmetia als seus jugadors el Pavelló Vell, els aragonesos no han hagut de patir per endur-se la victòria, de fet, han aprofitat l’últim parcial - un cop el partit ja estava decidit - per eixamplar artificialment el resultat.
