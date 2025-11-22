Fontajau torna a vibrar amb el millor patinatge artístic català
La vuitena edició del Catalunya Stars ha omplert la graderia del pavelló de gom a gom per a tancar una temporada que ha estat plena d’èxits pel patinatge gironí
Fontajau ha tornat a estar a rebosar de gent pel patinatge artístic amb la vuitena edició del Catalunya Stars, un espectacle organitzat per la Federació Catalana de Patinatge que ha reunit alguns dels números més destacats del patinatge artístic català d'enguany. Després d’un dia sencer de treball per part de tots els patinadors, a les 17:00 hores ha començat el campionat, una competició dividida en tres equips: Vermell, Groc i Blau i que la decissió del guanyador la tenia tant el jurat, com el públic.
Al llarg de la tarda s’hi han pogut veure actuacions de grups i quartets, entre les quals ha destacat el recent i flamant campió del món en xous grans, el CPA Olot, que ha presentat l’execució més ben valorada pel jurat de Pequín titulada Sí, vull, representant el grup groc. L’actuació, igual que el passat 30 d’octubre, ha tornat a deixar el públic bocabadat que s’ha posa d’enpeus al acabar i a un jurat que ha valorat l’actuació amb una de les puntuacions més altes de la jornada amb 30 punts. Amb una posada en escena impecable Igualment, les subcampiones del món de xous grans i campiones de Catalunya i d'Espaya, també gironines, el CPA Girona, han interpretat la seva coreografia Empatia, una proposta artística que convida a reflexionar sobre la diferència i la comprensió entre les persones, sent del grup blau. Les patinadores de Juliana Giovanardi i Manel Villarroya han tornat a ensenyar la gran proposta d'enguany al públic amb una actuació puntuada amb 29.4 de valoració que ha servit per a tencar de la millor manera el campionat.
Pel que fa a l’àmbit gironí, també s’hi ha pogut veure el grup júnior del CPA Girona amb What Else?, així com David Canyet del PA Figueres en una actuació en solitari i el PA Maçanet presentant la seva proposta Cronokinesis. A més dels clubs gironins, han portat els seus xous a la ciutat entitats com l’AS Cunit, campió de la Xina en xous petits, el CPA Tona, el PA Llavaneres i molts més, juntament amb diverses actuacions individuals i per parelles que han contribuït a un espectacle vibrant. El ple extraordinari de les graderies de Fontajau no ha deixat d’animar i cridar en cadascuna de les actuacions viscudes.
El Catalunya Stars ha mostrat el millor del patinatge català durant gairebé quatre hores repletes de grans coreografies sobre la pista del pavelló. Tant ha estat així que, al llarg de tota la competició, els marcadors dels tres equips han mantingut sempre una diferència mínima, augmentant l’emoció fins al final.
El grup campió
La vuitena edició del Catalunya Stars s’ha tancat, després de les 30 actuacions de la tarda a Fontajau, amb el triomf del grup blau, representat pels gironins del CPA Girona i per David Canyet del PA Figueres, que ha obtingut la millor puntuació tant del jurat, amb 289,8 punts, com del públic, amb 286,9, sumant una valoració total de 576,7 punts. En segon lloc ha quedat l’equip vermell, on el PA Maçanet ha estat el representant gironí, tercers en la classificació del jurat amb 287,9 punts però segons en la votació popular amb 284,8, fet que els ha situat amb un total de 572,7 punts. Finalment, l’equip groc, amb el CPA Olot com a representant dels clubs gironins, ha completat el podi amb 289,2 punts del jurat i 281,7 del públic, arribant a una suma global de 570,9 punts. Uns resultats molt ajustats que reflecteixen a la perfecció el gran nivell i la qualitat de les execucions que s’han pogut viure en aquesta edició tan especial per al patinatge artístic a Girona.
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Un foc a la xemeneia del restaurant Normal dels germans Roca causa danys a l'altell i a la cuina
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- Mor Santi Reixach, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell de la Garrotxa
- Els plans més llaminers per aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica