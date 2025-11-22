Veïns a l'expectativa i restauradors exultants amb la reobertura del Camp Nou: "Ens calia com l'aigua o com respirar"
L’estadi acull aquest dissabte el partit Barça-Athletic després de 909 dies d’obres
Norma Vidal / Gerard Escaich (ACN)
Després de 909 dies d'obres, el Camp Nou torna a obrir aquest dissabte per un partit de lliga que reunirà 45.400 espectadors. Els veïns, acostumats a mesos de tranquil·litat, confien que el nou Pla de mobilitat municipal contribuirà a fer que el retorn de l'activitat sigui "més endreçat" i pal·liï els problemes històrics a la zona. Mentrestant, restauradors i comerciants veuen la jornada com "una victòria" que deixa enrere "anys molt durs" en què la facturació ha caigut en picat. "Molts negocis han tancat", han explicat a l'ACN els afectats que han recordat que un dia de partit la caixa pot triplicar-se. "Per fi veiem llum al final del túnel", han afirmat tot indicant que necessitaven tornar a obrir "com l'aigua i com l'aire per respirar".
Després de gairebé tres anys de silencis i obres, l’entorn del Camp Nou es prepara per recuperar l’activitat habitual amb la tornada del Barça aquest dissabte en un partit de Lliga contra l’Athletic, que coincideix amb l’aniversari del fundador Joan Gamper.
Els veïns afronten la jornada amb prudència i a l’expectativa de com evolucionarà un dia de partit que reunirà 45.400 espectadors. Confien que les mesures plantejades pel Pla de Mobilitat de l’Ajuntament, com la possibilitat de circular per l’avinguda Doctor Marañón, les restriccions a carrers com Felipe de Paz i Mejía Lequerica i l’ordenació dels autocars de penyes, contribueixin a un retorn "més endreçat" i a reduir els problemes històrics de trànsit a la zona. A més, s'han implantat d'altres mesures, com ara la prohibició que els bars de l'entorn serveixin gots i ampolles de vidre.
Anna Ramon, presidenta de l’Associació de Veïns Camp Nou, ha explicat que han estat reunint-se amb el districte, Mossos i Guàrdia Urbana per assegurar que tot funcioni correctament: “L’Ajuntament està treballant molt perquè hi hagi millor fluència de circulació i el barri estigui més tranquil. Tindrem càmeres i més presència policial, i esperem que la gent col·labori perquè el barri no tingui els problemes que hem tingut anys enrere”, ha apuntat.
Ha detallat que, tot i la preparació, hi ha incertesa sobre com evolucionarà tot plegat: “Hem de pensar que això no tornarà a passar com abans. S’estan posant tots els mitjans: transport públic, autobusos, metro, perquè no hi hagi un excés de cotxes. Aquí dins hi haurà 3.000 cotxes i 2.000 motos, més autocars i altres vehicles”, ha avisat.
També ha recordat que el barri ha gaudit de molta tranquil·litat durant les obres i que, com a veïna, valora molt la convivència: “Si fos per mi, el camp hauria d’estar fora, sincerament. Tenim molts problemes amb ampolles, petards i bengales. S’ha passat per tots els bars i botigues dient que no hi hagi vidre ni ampolles", ha explicat la veïna que ha afirmat que el barri ho és tot per a ella.
Restauració i comerç: el barri torna a bategar
Els restauradors i comerços del voltant del Camp Nou viuen la reobertura d'aquest dissabte amb emoció i alleujament. Antonio Gómez, propietari de Copan Taberna, ha explicat que han resistit gràcies als clients habituals del barri i als funcionaris del la Conselleria de Salut, que es troba al recinte de la Maternitat. Amb tot, ha admès que molts negocis han hagut de baixar la persiana perquè la facturació ha caigut en picat: "Els dies de partit poden triplicar la facturació", ha recordat.
El restaurador ha celebrat que aquest dissabte es retorbarà amb la seva clientela futbolística: "Hi ha persones que fa 27 anys que venen", ha comentat l'home. Amb tot, ha dit que sent certa incertesa perquè desconeix com es mourà la gent durant la jornada: “Avui és com si fos el primer partit, no sabem a quina hora vindran ni què demanaran", ha expressat.
Laxman Sarma, encarregat d’un bar que fa dos anys que va obrir portes al carrer Riera Blanca, ha afegit que encara no havien pogut viure l’ambient de futbol i que "les obres han perjudicat molt els negocis de la zona". Ha aplaudit la tornada dels partits i la possibilitat de preparar tot el seu equip i el local per atendre els aficionats. Així, ha dit que han ampliat la seva oferta i ha assegurat que oferiran entrepans freds i calents durant la jornada.
José Enrique Quiles, propietari d'un bar que ha obert aquest dissabte mateix, ha compartit la seva il·lusió i nerviosisme: “Estic molt estressat però alhora molt emocionat", ha dit el restaurador que ha explicat que treballen a contrarellotge per preparar tapes, entrepans, cafès i begudes.
A més dels restauradors, els comerços que venen articles oficials del Barça també s'han mostrat entusiasmats amb la tornada del públic. Josep Ferrer, propietari de la botiga Oulet Blaugrana, ha recordat els efectes devastadors dels 909 dies sense partits i la pandèmia: “Hem estat un any i mig pràcticament tancats, i sense partits era zero patatero. Aquests 909 dies ho hem passat fatal, fatal, fatal. Però avui ja tenim ganes que comenci a passar la gent, ho vivim com una victòria", ha assegurat l'home. En aquest sentit, ha afegit que necessitaven la reobertura "com l’aigua per viure o l'aire per respirar".
Ferrer ha indicat que la jornada d'aquest dissabte és només una primera fase i ha dit que espera poder atendre més públic quan es completi la capacitat de l’estadi: “L’important era obrir i començar de zero; de mica en mica anirem avançant cap a les 62.000 persones i més endavant fins a 105.000”, ha assenyalat. També ha dit que confia que el Futbol Club Barcelona faci tot el possible per no haver de tornar a Montjuïc quan s'hagin de fer les obres que encara queden.
