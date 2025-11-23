En Directe
València - Bàsquet Girona, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el València i el Bàsquet Girona al pavelló Roig Arena
Un altre triple de Badio i una altra reacció del Girona, ara Otis de tres. (12-5)
Costello aterra el segon triple del València, però Susinskas respon sobre la línia. (6-2)
Segona falta de Needham quan passa un minut i mig de joc des de l'inici... (3-0)
Badio anota el primer triple pels locals. Otis i Susinskas fallen els dos intents gironins. (3-0)
En marxa el València-Bàsquet Girona al Roig Arena i Juan Fernández es queda la pilota després del salt! (0-0)
Needham, Otis, Susinkas, Juan Fernández i Geben formen el cinc escollit per Moncho Fernández al Roig Arena. Fjellerup és l'única baixa gironina.
L'ex del Bàsquet Girona Kameron Taylor, un dels descartats de Pedro Martínez per al partit que és a punt de començar.
Bona tarda! D'aquí a vint minuts començarà el duel d'ACB entre el València, que necessita guanyar per a recuperar el lideratge, i el Bàsquet Girona, que busca mantenir la ratxa de dues victòries per a seguir elevant el seu llistó. Segueix el partit en directe amb Diari de Girona.
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- L'enderroc de les naus de la carretera Barcelona de Girona es pagarà, en part, amb el fons de contingència
- Xurreria Olivé: de la ‘food truck’ d'èxit a Vilablareix a un local al centre de Girona