Les armes de l’Spar Girona, encara més afilades a Madrid
Les de Roberto íñiguez s’enfronten al Movistar Estudiantes (11h), l’equip que més punts ha encaixat aquesta temporada
Gerard Ullastre
Després de l’aturada de seleccions, les gironines tenen un calendari amb una gran acumulació de partits. El primer, el d’avui (11h) contra el Movistar Estudiantes. Roberto Íñiguez sap que haurà de gestionar els minuts de les seves jugadores tenint en compte la càrrega física que representa un calendari tan apretat - vint-i-un partits en setanta-cinc dies -. Per sort per les gironines, el primer encontre d’aquest ardu periple és un desplaçament agradable a Madrid. Les líders de la classificació són el segon equip que més punts ha anotat aquesta temporada. Per altra banda, les madrilenyes són - amb molta diferència - l’equip que més punts ha encaixat. L’estil ofensiu de les d’Íñiguez casa a la perfecció amb la feblesa defensiva de l'Estudiantes.
La d’avui és una oportunitat d’or - tenint en compte que a priori és un desplaçament assequible - perquè Ainhoa López vagi tenint rodatge. Segons paraules del tècnic vitorià, l’escorta “necessita continuïtat”. D’aquesta manera, s’espera que la capitana vagi sumant a poc a poc minuts i es vagi reincorporant a les pistes.
Encara que tot sembli encaminat a què l’Uni s’adjudiqui un altre triomf, l’antepenúltim equip de la lliga té un as sota la màniga que cal tenir en compte. L’Estudiantes és un equip amb molta facilitat per anotar, i encara que la defensa de les gironines és la quarta millor de lliga, les madrilenyes incrementen substancialment els seus percentatges quan juguen a casa. 187 punts a favor en dos partits com a locals.
