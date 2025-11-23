Punt amb regust de derrota de l’Olot al Narcís Sala (1-1)
Una gran individualitat priva als garrotxins d’obtenir el primer triomf de la temporada a domicili
Gerard Ullastre
Ja gairebé ho tenien. Semblava que l’Olot anava a tornar a casa amb els tres punts a la butxaca per primera vegada enguany, però una jugada messiànica d’Alexis Garcia ha acabat posant les taules al marcador.
Les coses no podrien haver començat millor pel conjunt volcànic. Marc Mas - el més llest de la classe - avançava els de Miquel Ángel Muñoz aprofitant un refús del porter del Sant Andreu. D’aquesta manera, l’Olot trencava la ratxa de tres partits consecutius sense marcar. Amb el marcador a favor, els garrotxins han fet el que millor saben fer, intentar aguantar un resultat favorable. Tanmateix, els barcelonins, encoratjats pels Desperdicis i al ritme del Virolai, cercarien el gol de l’empat incansablement. Després de provar a Ballesté en diverses ocasions, el conjunt local obtindria el seu premi. Una gran acció individual d’Alexis Garcia - driblant a dos jugadors - culminaria amb un xut creuat, impossible pel porter dels visitants. Amb l’empat, l’Olot es posa a la boca del llop i flirteja amb el descens, que, a falta de triomfs, es va apropant jornada a jornada.
