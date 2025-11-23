L'Spar Girona desperta a temps i suma una victòria molt treballada contra l'Estudiantes (79-88)
L'equip es refà d'un primer quart horrorós (25-12) i de la lesió de Quevedo a l'inici del segon períde i reacciona gràcies, en gran mesura, a l'aportació de Carolina Guerrero (16 punts i 4 triples)
L’Spar Girona ha despertat a temps per salvar els mobles a la pista de Movistar Estudiantes i sumar una victòria d’or molt treballada (79-88). L’equip s’ha sobreposat a un primer quart horrorós (25-12) i a la lesió de Laura Quevedo, que ha acabat a l’hospital. L’aportació de Carolina Guerrero sortint des de la banqueta (16 punts i 4 triples) i un gran tercer període (10-30) expliquen la reacció de l’Uni, que mica en mica ha millorat les seves prestacions per tirar endavant un partit en el qual ha arribat a perdre de 15 punts.
Tot s’ha torçat massa aviat. Sortida freda, insípida i estèril per encaixar ben ràpid un parcial de 9-0 que ha obligat Íñiguez a demanar temps mort. La fragilitat defensiva era un fet: sense controlar el rebot, impossible dominar aquesta faceta contra un rival amb molta més fam i que hi ha cregut en tot moment. Buhner, omnipresent, era un autèntic malson, la pressió era altíssima ja des de la primera línia de passada i el desencert, en el bàndol gironí, estava a l’ordre del dia. En canvi, a Estudiantes totes li ponien. Fins a 5 triples ha anotat només en el primer quart per col·locar un alarmant 25-12. A l’estrepitós marcador se li ha sumat la inoportuna lesió de Quevedo. Després d’una cistella de Pendande, ha estat la pròpia jugadora qui ha demanat el canvi. Cara de dolor, silenci al pavelló i Quevedo que marxava en llitera camí de l’hospital. Més problemes per a l’Spar Girona que, malgrat tot, ha estat capaç de reaccionar. L’espurna que ha encès la flama ha estat Carolina Guerrero amb dos triples consecutius, encara que també hi ha ajudat l’aportació d’altres jugadores de refresc, com ara Canella. Del 25-12 del final del primer acte s’ha passat al 36-34. Però ha estat aleshores quan el desgavell s’ha tornat a apoderar de l’Uni, massa fràgil en defensa i incapaç de prémer el botó de pausa, de pensar i serrar les dents quan més ho necessitava. Buhner ha continuat fent mal i se li ha afegit Berkani, un altre corcó. Entre totes dues, amb la suma d’Odom, expliquen el sorprenent i preocupant 51-41 del descans. Més de 50 punts encaixats i 41 anotats contra una de les defenses més febles de la Lliga.
El punt d’inflexió ha arribat al tercer acte de la funció. La maquinària en atac ja feia uns minuts que havia començat a rutllar (29 punts anotats en el segon quart) però calia millorar (i molt) en defensa per intentar lluitar pel partit. El descans li ha anat de meravella a l’equip, que ha tornat al parquet amb les piles carregades. Ha multiplicat esforços en defensa i ha assecat l’Estudiantes, a qui se li ha esgotat la benzina i se li han fos els ploms. L’Spar Girona s’ha posat per davant per primera vegada en tot el partit quan faltaven 3 minuts i escaig pel final del tercer període amb el 59-61. Aleshores, ja feia minuts que Jocyte havia aparegut (per fi), que Coulibaly s’havia alliberat i que Guerrero allargava el seu moment dolç. Ja no hi ha hagut manera que Movistar respongués amb la mateixa cara: la fletxa de l’Uni assenyalava cap amunt i no hi havia qui el pogués aturar. El parcial era de 10-30, el que exemplificava l’enorme diferència que s’havia vist els últims minuts (61-71).
Antonio Pernas, tècnic de l’Estudiantes, era un sac de nervis. En un temps mort ha evidenciat la seva desesperació i fins i tot ha rebut una tècnica. El seu equip no se’n sortia i estava sotmès a la voluntat de les gironines, per fi endollades i fent aquell bàsquet que les ha dut a ocupar la part capdavantera de la classificació. Totes les peces anaven funcionant, amb Canella engreixant el seu comptador particular i Amihere signant alguna cistella plàstica i espectacular. Amb el 61-78, semblava tot dat i beneït, però el final ha estat travat, enrarit. Moltes interrupcions, faltes a dojo i tirs lliures que han reduït de nou les diferències. 74-83 (parcial de 13-5), gairebé 3 minuts pel final i Roberto Íñiguez demanant a les seves no cometre errades ni fer faltes innecessàries. Ha sabut l’Uni calmar la situació i el cop de gràcia l’ha donat Guerrero amb un triple (un altre) que l’ha confirmat com una de les grans protagonistes del matx.
