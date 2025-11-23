En Directe
El Bàsquet Girona no aguanta el ritme anotador del líder de l’ACB (98-72)
La manca d’encert marca l’àmplia derrota dels de Moncho, sempre a remolc d’un València que controla diferències i fa sang tot i la resistència de Geben
Lluc Perich Pérez
El Bàsquet Girona ha caigut 98-72 davant el València en un cop de realitat que, després d’una ratxa de dues victòries consecutives, ha enfrontat els de Moncho contra el líder de l’ACB. L’encert, gran diferència entre tots dos equips, els que més llancen de tres en tota la lliga: Els locals han anotat un 60% dels seus llançaments de dos i un 42% dels de tres, deixant en més que insuficients els percentatges dels gironins (46% i 21%).
El triple amb què Badio ha encetat el marcador el primer temps ha arribat entre dos intents fallits dels visitants i, en tres jugades, ha estat una imatge del partit que venia. Els de Pedro Martínez són un dels grans equips de la categoria i ho han demostrat a un Bàsquet Girona que ha volgut plantar cara de tu a tu i, mantenint-se fidel al seu estil, ha sortit escaldat del Roig Arena. Geben, amb 20 punts, ha sigut el més resistent dels de Moncho, negant-se, a vegades gairebé tot sol, a deixar escapar el València més lluny del que estava. El lituà, de fet, ha acabat com el jugador més ben valorat (24) del partit.
Els taronges no han trigat massa minuts a aconseguir un bon coixí de punts (26-16 al final del primer quart) i han dedicat el primer temps a mantenir aquesta distància. En un final de segon quart nefast, els de Moncho han sortit a pista massa esvalotats després d’un temps mort i, amb la pressa de voler escurçar el marcador, la calma dels locals l’ha acabat ampliant fins al 47-31 del descans.
El Bàsquet Girona necessitava una proesa per a remuntar el duel al Roig Arena en la represa, però tal com ha fet en l’inici del partit, Badio ha anotat un triple als nassos dels gironins per a recordar com anirien les coses. El senegalès no només ha brillat en atac, perquè ha anul·lat molt bé Otis Livingston quan li ha tocat defensar el millor jugador del Bàsquet Girona aquest últim mes. Els noms propis dels locals, especialment amb uns inspirats De Larrea, Key i Pradilla, s’han imposat als visitants, i la resistència que ha bastit Geben no ha sigut suficient. Si a la primera meitat Pep Busquets havia escudat el lituà traient l’orgull gironí, en la segona s’han afegit Needham (llastat per les dues faltes comeses el primer minut i mig de partit) i Maric.
La tossuderia gironina no ha sigut suficient per a res més que mantenir el marcador i evitar una sagnia encara més dolorosa per a l'average de l'equip. El València ha buscat trencar la barrera dels cent punts fins a l'últim moment, i ho ha fregat amb el triple intentat per Montero sobre la botzina, però el resultat s'ha tancat amb un 98-72. El Bàsquet Girona ha lluitat, però ha vist marxar el rival ben d'hora i no ha tingut opció d'aixecar el partit en cap moment. Tocarà seguir amb la mirada posada en una jornada clau contra el Breogán dissabte a Fontajau, l'única pista en què, fins ara, els de Moncho han aconseguit sumar victòries.
FINAL: El Bàsquet Girona cau davant el València, que recupera el lideratge sense deixar cap opció de victòria als de Moncho al Roig Arena. Amb Badio anul·lant Otis Livingston, Geben ha liderat els gironins. (98-72)
Montero falla el triple sobre la botzina que hauria enfilat el València als 100 punts en l'última acció del partit. (98-72)
Geben s'enfila als vint punts en la seva resistència personal, però Montero encerta un triple al contraatac. (98-72)
Geben, amb un altre triple, segueix sostenint el Bàsquet Girona escudat per Maric i Needham. (92-69)
Triple d'un Badio pletòric quan manquen cinc minuts per al final del duel. (84-62)
Geben de tres per a respondre la cistella de Badio. (78-60)
Bona cistella de Juan Fernández sota del cèrcol. (75-54)
Triple de Padilla per a tancar el tercer quart. (75-52)
Geben, que torna a sumar de dos, el més resistent d'un Girona incapaç de posar por al València. (72-50)
Hughes anota de tres pels gironins, però no és suficient per a aguantar el ritme anotador del líder de l'ACB. (68-44)
