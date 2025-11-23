Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Segona RFEF | Tercera RFEF

Victòria contundent de l'Escala (3-1), empat a res del Peralada a domicili (0-0) i derrota del Girona B a Eivissa (1-0).

Una diana dels locals només arrancar el segon temps deixa al filial blanc-i-vermell amb les mans buides contra l'Eivissa Illes Pitiüses

L'Escala s'imposa a casa contra el Mollerussa i el Peralada treu un punt en la seva visita a Manresa

Una acció en el partit entre L'Escala i el Mollerussa / FC L'Escala

Jaume Massana

Girona

Està travessant una mala dinàmica el conjunt de Quique Álvarez. Amb la derrota per 1-0 davant l'Eivissa Illes Pitiüses, ja són cinc partits consecutius sense conèixer la victòria. El rival d'avui arribava en posicions de descens i els gironins no han estat capaços de veure porteria. El filial blanc-i-vermell buscarà sortir d'aquesta situació a la pròxima jornada quan rebi al Sant Andreu.

Més alegria es respira a l'Alt Empordà després que els anxovers s'hagin endut els tres punts davant el Mollerussa en una gran segona meitat. Un doblet de Youssef Zaizoun i un gol d'Adri Expósito han contrarestat l'única diana dels visitants, anotada des dels onze metres. Amb aquesta victòria, l'Escala se situa momentàniament a la segona plaça a l'espera del que faci el Cornellà aquesta tarda. Per altra banda, el Peralada ha visitat Manresa i ha tret un punt de molt de valor contra el cinquè classificat de la categoria. El marcador no s'ha mogut i els xampanyers mantenen la vuitena posició a la taula classificatòria.

