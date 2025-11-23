Segona RFEF | Tercera RFEF
Victòria contundent de l'Escala (3-1), empat a res del Peralada a domicili (0-0) i derrota del Girona B a Eivissa (1-0).
Una diana dels locals només arrancar el segon temps deixa al filial blanc-i-vermell amb les mans buides contra l'Eivissa Illes Pitiüses
L'Escala s'imposa a casa contra el Mollerussa i el Peralada treu un punt en la seva visita a Manresa
Jaume Massana
Està travessant una mala dinàmica el conjunt de Quique Álvarez. Amb la derrota per 1-0 davant l'Eivissa Illes Pitiüses, ja són cinc partits consecutius sense conèixer la victòria. El rival d'avui arribava en posicions de descens i els gironins no han estat capaços de veure porteria. El filial blanc-i-vermell buscarà sortir d'aquesta situació a la pròxima jornada quan rebi al Sant Andreu.
Més alegria es respira a l'Alt Empordà després que els anxovers s'hagin endut els tres punts davant el Mollerussa en una gran segona meitat. Un doblet de Youssef Zaizoun i un gol d'Adri Expósito han contrarestat l'única diana dels visitants, anotada des dels onze metres. Amb aquesta victòria, l'Escala se situa momentàniament a la segona plaça a l'espera del que faci el Cornellà aquesta tarda. Per altra banda, el Peralada ha visitat Manresa i ha tret un punt de molt de valor contra el cinquè classificat de la categoria. El marcador no s'ha mogut i els xampanyers mantenen la vuitena posició a la taula classificatòria.
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- L'enderroc de les naus de la carretera Barcelona de Girona es pagarà, en part, amb el fons de contingència
- Xurreria Olivé: de la ‘food truck’ d'èxit a Vilablareix a un local al centre de Girona