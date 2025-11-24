Les proves mèdiques descarten una lesió greu de Quevedo
Íñiguez lamenta la baixa de l’aler madrilenya davant el Bourges, però respira alleugerit que només es tracti d’«una contusió accidental»
Roberto Íñiguez ha començat pel més important, i que tenia tothom pendent, en la prèvia del partit d’aquest dimecres davant el Bourges (20.00 h). «Primer de tot: Laura (Quevedo), que és el que ens preocupava a tots. S’ha descartat una lesió greu. Va patir una contusió totalment accidental i té molt dolor. Veurem com evoluciona. No viatjarà a França, però es quedarà treballant amb els serveis mèdics del club. Em sap greu que no pugui estar amb l’equip, tot i que és de sentit comú no fer-se una pallissa de viatge per no jugar el partit», explicava alleugerit l’entrenador de l’Spar Girona després de conèixer els resultats de les proves mèdiques.
La baixa de l’aler madrilenya és d’allò més sensible per a l’equip: «Haurem d’equilibrar tot el que ens dona la Laura. Poques vegades se la destaca i es parla d’altres jugadores, però a mi és de les primeres que em venen al cap quan torno a mirar els partits. Tendim a fixar-nos en els números i les estadístiques, entenc que pels que no hi són en el dia a dia és difícil veure-ho».
Quevedo havia encès totes les alarmes quan va haver de marxar en llitera de l’últim partit davant el Movistar Estudiantes (79-88) per una lesió al maluc, però per sort tot ha quedat en un ensurt. Íñiguez també ha valorat la victòria: «Vam fer un gran esforç davant d’un rival que ens va donar, sobretot, molts problemes a la primera part. Hem de corregir-ho, tot i que estic orgullós de l’esforç del segon temps. Vam sortir massa fredes».
En aquest sentit, el tècnic espera no repetir-ho dimecres a la pista d’un Bourges que «és un altre equip» respecte a l’anada a Fontajau (92-62). «Han recuperat Diaby i han incorporat Makani, que ve de la WNBA i és una jugadora diferencial. Al Bourges, aquí li va sonar la campana perquè des d’aquell partit no ha perdut, ni en Lliga francesa ni a l’Eurolliga. Ha anat creixent i no té res a veure amb aquell equip. A part que a casa encara s’expressa molt més amb la caldera que té. És un camp molt de bàsquet. A la ciutat viuen per i per a elles», ha apuntat.
Conscient que una victòria deixaria un balanç brillant de 6-0 per a les gironines en la primera fase, Íñiguez ha dit que «això és molt llarg. Hem de seguir creixent. El que hem fet ja no val. Hem de continuar fent coses noves. Estem contents del que hem fet, però el que tenim per davant serà més difícil. Guanyar o perdre ho canvia tot des de fora, però jo em centro més en la feina del dia a dia. No puc avaluar l’equip perquè tinguem 5-0, 5-1 o 6-0». «A partir d’aquesta finestra, l’Eurolliga agafa una altra dimensió. El nivell puja molt», ha afegit.
Per la seva part, Marta Canella s'ha quedat amb el que pensa l’entrenador. «Hem de ser conscients que no són l’equip al qual ens hem enfrontat aquí. Ho tenim molt clar. Quan passes per sobre a un rival, al rival sempre li queda la ferida i treu l’orgull. El partit a Fontajau ja va passar, va ser una victòria que ens vam emportar al caseller i ara elles tenen molta necessitat de cara a la següent fase. Nosaltres tenim moltes ganes de continuar amb la bona dinàmica, ha comentat».
