Valery explica per què va rapar-se el cap: «Tinc alopècia areata»

L’extrem escalenc del Saragossa tanca el debat amb una publicació a les xarxes socials

Valery disputa una pilota amb Toni Villa.

Valery disputa una pilota amb Toni Villa. / Real Zaragoza

Arturo Pola

Saragossa

Valery, que aquest passat diumenge va fer 26 anys, va decidir aclarir el motiu pel qual va rapar-se el cap a les poques setmanes de fitxar pel Saragossa. L’escalenc va publicar al seu compte d’Instagram un missatge per acabar amb els rumors en el qual explicava que pateix un tipus d’alopècia: «Aprofito per aclarir una cosa que molta gent em preguntava: tinc alopècia areata. És una condició autoimmune que fa que el cos ataqui per error els fol·licles del cabell i això provoca l’aparició de zones sense cabell», va escriure Valery.

L’ex del Girona va assegurar que aquesta alopècia «no és greu ni dolorosa i estic bé. A més a més, amb el tractament adequat es recupera. Estic tranquil i en bones mans», va subratllar.

L’alopècia areata és una malaltia autoimmune que causa la pèrdua de cabell en forma de pedaços rodons i llisos al cuir cabellut o altres parts del cos, com les celles i les pestanyes. Passa quan el sistema immunitari ataca per error els fol·licles pilosos. Aquesta afecció no és contagiosa i pot afectar les persones de qualsevol edat.

