Valery explica per què va rapar-se el cap: «Tinc alopècia areata»
L’extrem escalenc del Saragossa tanca el debat amb una publicació a les xarxes socials
Arturo Pola
Valery, que aquest passat diumenge va fer 26 anys, va decidir aclarir el motiu pel qual va rapar-se el cap a les poques setmanes de fitxar pel Saragossa. L’escalenc va publicar al seu compte d’Instagram un missatge per acabar amb els rumors en el qual explicava que pateix un tipus d’alopècia: «Aprofito per aclarir una cosa que molta gent em preguntava: tinc alopècia areata. És una condició autoimmune que fa que el cos ataqui per error els fol·licles del cabell i això provoca l’aparició de zones sense cabell», va escriure Valery.
L’ex del Girona va assegurar que aquesta alopècia «no és greu ni dolorosa i estic bé. A més a més, amb el tractament adequat es recupera. Estic tranquil i en bones mans», va subratllar.
L’alopècia areata és una malaltia autoimmune que causa la pèrdua de cabell en forma de pedaços rodons i llisos al cuir cabellut o altres parts del cos, com les celles i les pestanyes. Passa quan el sistema immunitari ataca per error els fol·licles pilosos. Aquesta afecció no és contagiosa i pot afectar les persones de qualsevol edat.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»