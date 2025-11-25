El Bàsquet Girona allargarà el contracte de Hollanders
L’exterior neerlandès acaba la vinculació temporal amb el club el dia 29 però amb la baixa de Fjellerup es quedarà algunes setmanes més al club de Fontajau
El Bàsquet Girona té previst allargar unes setmanes més el contracte temporal de l’exterior neerlandès Sander Hollanders, que precisament expira aquest proper dissabte. La baixa de Maxi Fjellerup en la pretemporada i pels primers partits del curs per una sobrecàrrega ja va fer moure fitxa a la direcció esportiva per tal de donar les màximes eines possibles a Moncho Fernández, i l’escollit va ser Hollanders. L’operació es va anunciar el dilluns 29 de setembre, vàlida per dos mesos, amb l’objectiu que l’escorta, d’1,95 metres i 25 anys, reforcés els entrenaments i fos una peça més en la rotació de Moncho pels partits. Va arribar procedent de l’Spirou belga.
Fjellerup va poder reaparèixer contra el Gran Canària, però es va haver de tornar a aturar. Aquest cop per molèsties al turmell. La setmana passada, després que Moncho Fernández expliqués en una roda de premsa que en el cas de l’escorta argentí no veien «la llum al final del túnel», i d’haver visitat els millors especialistes, el club va anunciar que Maxi Fjellerup patia «un esquinç del lligament deltoide del turmell dret, amb una inflamació articular que encara no s’ha resolt completament». El diagnòstic, finalment, estava sobre la taula i es podien començar a fer els tractaments pertinents. No hi ha data de retorn però s’espera que l’únic supervivent de l’ascens a l’ACB que queda a la plantilla es pugui reincorporar a l’equip en les properes setmanes.
Davant d’aquesta situació el més probable és que el club allargui la presència de Sander Hollanders algunes setmanes més a Girona. El tècnic sempre n’ha parlat bé i ha destacat que la seva arribada ha permès que l’equip pogués fer entrenaments de nivell a pesar de la baixa de Fjellerup. Amb l’argentí la plantilla està formada per tretze jugadors i en l’hipotètic cas que Hollanders es quedés tot el curs, Moncho hauria de descartar un jugador en cada jornada quan aquest estigués recuperat. La solució sembla que serà allargar unes setmanes l’estada de l’escorta neerlandès a l’espera que Maxi Fjellerup estigui a punt.
Hollanders ha disputat sis partits aquesta temporada amb el Bàsquet Girona, amb una mitjana de 2,2 punts i 1,2 rebots en sis minuts. La seva millor actuació va ser contra l’UCAM a Fontajau, amb 10 punts en 16 minuts. El jugador, òbviament, ha notat el canvi de nivell entre la lliga belga i l’ACB, però s’ha revelat com un complement més en la rotació, amb una actitud exemplar, i bones prestacions defensives. El jugador neerlandès és un dels cinc del Bàsquet Girona que aquesta setmana d’aturada FIBA ha marxat amb la seva selecció. Els altres són Pep Busquets (Espanya), Juan Fernández i Pepe Vildoza (Argentina) i Nikola Maric (Bòsnia).
Fa dos mesos quan se’l va fitxar el director esportiu, Fernando San Emeterio, deia que «Sander és un jugador que fa temps que seguim i, a causa d’alguns problemes físics que estem patint, creiem que era important incorporar-ho. És un jugador amb una trajectòria ascendent en la lliga belga i en l’holandesa. Evidentment, el salt a l’ACB és gran, però crec que la seva manera de jugar encaixa perfectament intensitat alta, i té un bon tir de tres punts. Té un bon físic per a jugar en aquesta lliga, així que creiem que és una bona ajuda per a nosaltres».
El Bàsquet Girona aprofitarà l’aturada FIBA per allargar uns dies més els entrenaments amb els jugadors que no han marxat de seleccions i també per donar alguns dies de descans a la plantilla. La setmana que ve a mida que l’equip vagi recuperant els integrants Moncho i els seus homes començaran a preparar la visita del Breogán (6 de desembre, 21h) en un cap de setmana amb programa doble a Fontajau perquè l’endemà l’Spar Girona rebrà l’IDK (18h). Les noies també juguen a casa aquest diumenge, contra l’Ensino Lugo (13h).
