L’Escala no té sostre i es posa a un punt del lideratge
La victòria dels de David Gurillo contra el Mollerussa i l’empat del Badalona davant el Tona fan que els escalencs tornin a tenir el primer lloc a l’abast
Jaume Massana
Amb set victòries, tres empats i només dues derrotes en els dotze partits que ha disputat l’Escala aquesta temporada, una merescuda segona posició és la recompensa que es mereix el conjunt de David Gurillo, que ha agafat l’equip -el qual ha dissenyat al seu gust perquè també n’és el director esportiu- i l’ha girat com un mitjó, extraient el màxim potencial de cada jugador i convidant als aficionats al futbol a veure els partits dels anxovers en la seva tercera temporada a Tercera RFEF. De ben segur que cap d’ells quedarà decebut.
Un cop més, l’Escala va signar aquest passat diumenge un gran encontre davant del Mollerussa, amb una especial segona part on Youssef Zayzoun va guiar els locals cap a la victòria amb un doblet i l’altra diana va ser d’Adri Expósito. L’extrem palamosí està molt endollat aquesta campanya i s’ha erigit en el pitxitxi de la categoria amb deu gols després de ser el màxim exponent del joc ofensiu dels blaugranes. De moment, ja ha anotat la meitat dels vint gols que porta l’Escala aquesta temporada. Una evident millora a partir de tres quarts de camp que és gran part de l’èxit, pel fet que els de Gurillo són l’equip més golejador de Tercera Federació juntament amb l’Hospitalet i el Cornellà.
El millor atac però, és una bona defensa i això també ho té present el tècnic escalenc. Els anxovers són el quart equip menys golejat amb onze dianes en contra, només per darrere del líder Badalona, la Muntanyesa i el Vilanova i aquesta seguretat al darrere genera una confiança que es transmet a totes les línies del camp, sent un motiu més del gran moment que travessa l’Escala.
La victòria contra el Mollerussa es va coronar amb l’empat a res del Badalona a domicili davant el Tona i ara més que mai els alt-empordanesos veuen la proesa de tenir el lideratge de la categoria a tocar. A més a més, el Cornellà es va deixar dos punts al camp del cuer Lleida i ara és quart amb dos punts menys que l’Escala. L’Hospitalet s’ha posat tercer a un punt de distància. Les dues victòries consecutives i els tres partits sense conèixer la derrota dels escalencs fan somiar a un equip que l’any passat acabava la temporada en onzè lloc i amb només tretze gols més dels que porta ja aquest curs, amb gairebé una tercera part d’encontres disputats.
Aconseguir la primera plaça no deixa de ser una tasca d’alta complexitat tot i el bon moment dels blaugranes. Sumar de tres en tres és crucial i més davant rivals presumptament inferiors com són el Vilassar i el Can Vidalet, conjunts que es veuran les cares amb l’Escala en les pròximes jornades abans de rebre al Vilanova, un dels conjunts menys golejats i que es troba en sisena posició, partit que serà molt més complicat pels de David Gurillo. A aquesta condició se li ha d’afegir que el Badalona hauria de deixar-se punts en alguna de les seves pròximes cites, tot i que el més important és deixar els deures fets. Veient el futbol que imposen els anxovers, amb el compromís i sacrifici necessari, qualsevol cosa és possible per un equip que encara no s’ha posat límits.
