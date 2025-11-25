La visita del Barça femení aixeca expectació a Palamós
El Badalona Women, que juga els seus partits al Nou Estadi, rep l’equip d’Aitana Bonmatí i Alexia Putellas el 13 de desembre (15h) i ja ha venut 800 localitats
El Nou Estadi de Palamós es prepara per viure el proper dissabte 13 de desembre una gran festa del futbol femení a les comarques de Girona. Aquell dia, a partir de les 15h, horari fixat per la televisió, el Badalona Women, que aquesta temporada disputa els seus partits com a local al Nou Estadi, rebrà possiblement el millor equip del món: el Barça d’Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Caroline Graham, Cata Coll i un llarg etcètera.
El partit ha aixecat una gran expectació, fins el punt que el Badalona ja ha venut unes 800 localitats anticipades a través de la plataforma Fever. La previsió, segons apunten des del club barceloní, seria superar les 2.000 persones a la grada, tot i que tampoc es descarta que si es manté l’interès d’aquests dies es podria arribar a fregar el ple (3.500 espectadors). De moment els partits del Badalona Women no duen massa gent al Nou Estadi, tot i que poc a poc s’està despertant interès i, per exemple, sovint s’hi deixen veure els nens de l’Escola de futbol Calonge i Sant Antoni. La col·laboració amb el degà també és molt positiva, igual com amb l’Ajuntament, el titular de la instal·lació.
El Badalona Women va optar per jugar a Palamós perquè al seu estadi, el Municipal, la gespa és artificial i no està permesa a la Lliga F. A Palamós es van encarregar d’adaptar la gespa, i allà juguen mentre s’espera que es facin les millores pertinents al seu camp. Jugar a 100 quilòmetres de distància, evidentment, és un handicap a l’hora de mobilitzar els seus aficionats. Tot i això no és una situació nova a Palamós perquè temps enrere també hi havia jugat el Cornellà partits de Primera RFEF.
Novena posició
L’equip badaloní ocupa la novena posició a la Lliga F, amb tretze punts, després de dos triomfs, set empats i tres derrotes. Fa algunes jornades el club va prescindir de l’entrenadora Ana Junyent i des d’aleshores s’està fent càrrec de l’equip el qui era el seu ajudant, Marc Ballester, un tècnic de la casa. El Badalona s’entrena a la seva ciutat i només ve a Palamós per jugar-hi o, com a molt, entrenar-s’hi el dia abans. Les jugadores dinen a la Costa Brava els dies de partit i, en alguna ocasió, hi han fet nit el dia abans. El cap de setmana passat el Badalona va empatar al Nou Estadi contra l’Espanyol (1-1). Aquesta setmana no hi ha jornada per culpa dels partits de seleccions i quan es reprengui la competició les barcelonines aniran al camp de l’Alhama, que marca la salvació (9 punts). Una setmana més tard el Barça desembarcarà a Palamós amb totes les seves figures. Les blaugranes lideren la classificació amb 33 punts, sis més que la Reial Societat, que va segon.
Les entrades es poden aconseguir a la plataforma Fever, a preus que van des dels 5 euros fins els 30, en funció de la ubicació. El club ha fet una campanya oferint a tots els federats de base localitats per 5 euros als fons. També hi ha l’opció d’adquirir entrades VIP a 50 euros, que permeten veure el partit de ben a prop i tenir diversos avantatges. El Barça femení havia jugat a Girona fa un parell de dècades, en l’etapa de l’Estartit a Superlliga, però amb el potencial que té actualment, la seva visita a Palamós és un autèntic regal.
