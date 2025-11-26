Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El GEiEG reconeix els mèrits esportius i socials de la temporada i homenatja els socis amb 50 anys de fidelitat

L’entitat celebra l’entrega dels reconeixements als seus esportistes i socis per reconèixer els èxits esportius i socials grupistes

Foto grupal

Foto grupal / GEiEG

Redacció

Redacció

Girona

La sala polivalent del Complex de Palau del GEiEG ha acollit aquest dimecres l’acte anual de lliurament dels Mèrits Esportius i Socials de la temporada 2024-2025, una celebració que també ha servit per homenatjar els membres que el 2025 compleixen 50 anys de vinculació a l’entitat.

La cerimònia ha posat en relleu tant els èxits esportius de les diferents seccions com la capacitat del GEiEG d’acollir persones de perfils molt diversos -edats, cultures i motivacions, que conviuen en la pràctica esportiva de competició, social o de benestar-. Un dels moments més especials de la vetllada ha estat l’homenatge als socis i sòcies que celebren cinc dècades dede fidelitat al club.

La temporada 2024-2025 ha estat especialment destacada per al GEiEG. Entre els resultats més rellevants hi ha l’ascens del primer equip d’hoquei a OK Plata, el doble títol de Campions de Girona i de Catalunya del conjunt benjamí d’hoquei, i la primera posició al Campionat de Catalunya de clubs C d’atletisme, que permet el retorn a la lliga B. També sobresurten els podis assolits per les seccions de natació i natació màster en competicions catalanes, estatals i internacionals.

A banda dels èxits, el GEiEG ha reconegut individualment esportistes d’atletisme, esport adaptat, futbol, hoquei, judo, patinatge, sardanes, natació, natació màster i natació artística que han aconseguit fites remarcables al llarg de la temporada. L’entitat ha dedicat un homenatge especial a Míriam Barra, per la seva trajectòria a l’esport adaptat, i també ha destacat el compromís de Jordina Criado, de la secció d’hoquei, i d’Oriol Mas, del triatló.

L’acte ha comptat amb la presència del president del GEiEG, Francesc Cayuela; diversos membres de la Junta Directiva, i les representants institucionals Núria Riquelme, sisena tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona, i Natàlia Figueras, diputada delegada de Recursos Humans i Habitatge de la Diputació de Girona. Tots ells han destacat el paper del GEiEG com a motor esportiu i social de la ciutat, així com el seu compromís amb la divulgació cultural, la inclusió i la cohesió.

La vetllada ha conclòs amb un refrigeri de germanor que ha reunit esportistes, famílies, socis i autoritats. Un punt final que un any més referma la força social del GEiEG i la seva essència com a referent esportiu i comunitari a Girona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
  2. Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
  3. «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
  4. Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
  5. Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
  6. Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
  7. El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
  8. Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt

El GEiEG reconeix els mèrits esportius i socials de la temporada i homenatja els socis amb 50 anys de fidelitat

El GEiEG reconeix els mèrits esportius i socials de la temporada i homenatja els socis amb 50 anys de fidelitat

"No agafis el nen en braços": una frase molt escoltada, que acabarà desmitificada per l'expert

"No agafis el nen en braços": una frase molt escoltada, que acabarà desmitificada per l'expert

Roden a Tossa una sèrie per a mitjans catòlics de tot el món

Roden a Tossa una sèrie per a mitjans catòlics de tot el món

La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal

La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal

Girona modifica el traçat del nou camí dels jardins de les Pedreres i el sistema de drenatge

Girona modifica el traçat del nou camí dels jardins de les Pedreres i el sistema de drenatge

El CGPJ declara de forma unànime la idoneïtat de Peramato per assumir la Fiscalia General de l’Estat

El CGPJ declara de forma unànime la idoneïtat de Peramato per assumir la Fiscalia General de l’Estat

Detecten 79 treballadors turcs 'sense papers' en les obres del Camp Nou

Detecten 79 treballadors turcs 'sense papers' en les obres del Camp Nou

Jornada internacional a Fontajau: Susinskas i Geben conversen en anglès amb alumnes d'escoles de Salt, Grècia i Lituània

Jornada internacional a Fontajau: Susinskas i Geben conversen en anglès amb alumnes d'escoles de Salt, Grècia i Lituània
Tracking Pixel Contents