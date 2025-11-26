El GEiEG reconeix els mèrits esportius i socials de la temporada i homenatja els socis amb 50 anys de fidelitat
L’entitat celebra l’entrega dels reconeixements als seus esportistes i socis per reconèixer els èxits esportius i socials grupistes
La sala polivalent del Complex de Palau del GEiEG ha acollit aquest dimecres l’acte anual de lliurament dels Mèrits Esportius i Socials de la temporada 2024-2025, una celebració que també ha servit per homenatjar els membres que el 2025 compleixen 50 anys de vinculació a l’entitat.
La cerimònia ha posat en relleu tant els èxits esportius de les diferents seccions com la capacitat del GEiEG d’acollir persones de perfils molt diversos -edats, cultures i motivacions, que conviuen en la pràctica esportiva de competició, social o de benestar-. Un dels moments més especials de la vetllada ha estat l’homenatge als socis i sòcies que celebren cinc dècades dede fidelitat al club.
La temporada 2024-2025 ha estat especialment destacada per al GEiEG. Entre els resultats més rellevants hi ha l’ascens del primer equip d’hoquei a OK Plata, el doble títol de Campions de Girona i de Catalunya del conjunt benjamí d’hoquei, i la primera posició al Campionat de Catalunya de clubs C d’atletisme, que permet el retorn a la lliga B. També sobresurten els podis assolits per les seccions de natació i natació màster en competicions catalanes, estatals i internacionals.
A banda dels èxits, el GEiEG ha reconegut individualment esportistes d’atletisme, esport adaptat, futbol, hoquei, judo, patinatge, sardanes, natació, natació màster i natació artística que han aconseguit fites remarcables al llarg de la temporada. L’entitat ha dedicat un homenatge especial a Míriam Barra, per la seva trajectòria a l’esport adaptat, i també ha destacat el compromís de Jordina Criado, de la secció d’hoquei, i d’Oriol Mas, del triatló.
L’acte ha comptat amb la presència del president del GEiEG, Francesc Cayuela; diversos membres de la Junta Directiva, i les representants institucionals Núria Riquelme, sisena tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona, i Natàlia Figueras, diputada delegada de Recursos Humans i Habitatge de la Diputació de Girona. Tots ells han destacat el paper del GEiEG com a motor esportiu i social de la ciutat, així com el seu compromís amb la divulgació cultural, la inclusió i la cohesió.
La vetllada ha conclòs amb un refrigeri de germanor que ha reunit esportistes, famílies, socis i autoritats. Un punt final que un any més referma la força social del GEiEG i la seva essència com a referent esportiu i comunitari a Girona.
