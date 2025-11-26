Jornada internacional a Fontajau: Susinskas i Geben conversen en anglès amb alumnes d'escoles de Salt, Grècia i Lituània
El Bàsquet Girona manté el Mindset Program per aquest curs
El Bàsquet Girona posa en marxa una temporada més el Mindset Program, una iniciativa que promou la llengua anglesa i l’activitat esportiva entre nens i nenes de diferents escoles de la demarcació.
Aquest programa compta amb el suport de CaixaBank i busca inspirar els joves a través de l’esport i la pràctica de l’anglès, creant una experiència educativa i motivadora.
Aquest matí, un grup d’uns cinquanta alumnes de l’Escola La Farga de Salt, acompanyats de nois i noies d’una escola grega (2nd Primary School Nea Peramos Attikis) i d'una escola lituana (Kaunas St. Kazimieras), han visitat el pavelló de Fontajau, on han pogut conèixer de prop les instal·lacions i viure una experiència única vinculada al món del bàsquet. Durant la visita, els participants han tingut l’oportunitat de conversar en anglès amb els jugadors del primer equip Martinas Geben i Mindaugas Susinskas, que han compartit amb ells experiències personals i professionals, així com reflexions sobre el treball en equip, l’esforç i els valors que defineixen l’esport d’elit.
Els alumnes també han fet un recorregut guiat per diferents espais del pavelló, descobrint-ne el funcionament intern i observant de primera mà com es prepara una instal·lació per acollir competicions professionals.
Aquesta activitat s’emmarca en el projecte europeu BaskEUball, una iniciativa cofi nançada pel programa Erasmus+ que integra la pràctica esportiva amb accions educatives, creatives i d’inclusió social i que està impulsat per l’Escola La Farga de Salt, la Universitat de Girona (UdG), el CB Salt i diverses institucions educatives de Lituània i Grècia.
