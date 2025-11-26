L’Eurolliga agafa una nova dimensió per a l’Spar Girona
El Bourges avalua l’estat de les gironines, que han guanyat tots els partits jugats fins ara
L’Spar Girona afronta el darrer partit de la primera fase de l’Eurolliga amb un balanç immaculat de cinc victòries en cinc jornades. En la complicada visita a la pista del Bourges (20 hores), segon del grup amb un balanç de tres triomfs i dues derrotes, l’objectiu no és cap altre que situar el 6-0 amb el qual les gironines avançarien a la següent fase de competició. Cada duel compta, ja que els resultats contra els equips classificats s’acumulen en el pròxim nivell, un fet que ajudaria molt a la classificació per a més endavant.
El conjunt entrenat per Roberto Íñiguez, que ha tornat aquesta temporada a la màxima competició europea, un dret adquirit per haver acabat primer de la Lliga regular el curs passat, s’ha imposat, consecutivament, al Gdynia (86-53), el Praga, vigent campió (60-75), el Bourges (92-62), altre cop el Gdynia (65-90) i altre cop el Praga (83-78). Fontajau ha vibrat de valent, en aquesta primera fase.
Les franceses han apujat el llistó, des de la seva contundent derrota a Girona. Ho va advertir el tècnic vitorià, que va recordar que «el Bourges no perd des d’aquell dia, ni a la Lliga francesa ni a l’Eurolliga». Respecte a l’anada, ha recuperat Diaby i han fitxat Makani, procedent de la WNBA. Íñiguez descriu l’ambient que es trobaran aquest vespre de la següent manera: «És una caldera».
Laura Quevedo és la principal absència de les gironines, que tampoc no podran comptar amb l’habitual baixa de Chloe Bibby, la millor jugadora de la passada Lliga. La no presència de l’aler modifica significativament el pla previst per a l’entrenador, que va rendir-se a tot el que aporta la jugadora, poc propensa a ocupar titulars, però que «quan torno a mirar els partits, és de les primeres que em venen al cap».
Quevedo va fer-se mal al maluc en la patida victòria de diumenge a la pista de Movistar Estudiantes i es desconeix quin serà el temps que passarà lluny de les pistes. Per força, la resta de jugadores es veuran obligades a fer un pas endavant més, tot i que el nivell col·lectiu està flirtejant amb l’excel·lència des de principis de temporada. L’Uni tan sols ha perdut un partit, aquest curs: va ser a la pista del Casademont Saragossa per un ajustat 77-72. Lidera el grup A de l’Eurolliga i també la Lliga, amb un registre de 6-1 igualat pel València, l’esmentat Saragossa i l’Euskotren.
Malgrat la seva fortalesa com a local, el Bourges ja hi ha perdut, a l’Eurolliga. Va ser en la primera jornada, contra el Praga (57-77). Després va apallissar el Gdynia (83-62) i li queda el duel contra les gironines d’aquest vespre, en què es resoldrà si passen amb les tres victòries que ja acumulen o en sumen una quarta. En tot cas, el lideratge de l’Spar Girona està assegurat.
En el grup B, el Galatasaray domina, seguit del Famila Schio i el Carolo, amb el Sopron cuer. En el C, lideratge per al Fenerbahce, perseguit pel València, l’Huntherm i l’Olimpiacos. En el D, mana el Landes, que al darrere té el Venezia, el Saragossa i el Mersin.
